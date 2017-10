Nueva York podría sufrir grandes inundaciones cada cinco años, según un estudio

(CNN) - En los próximos años, la ciudad de Nueva York podría verse más bien como un pantano de concreto que como una jungla de asfalto.

La Gran Manzana podría sufrir grandes inundaciones cada cinco años entre 2030 y 2045 a consecuencia del impacto del cambio climático, según un estudio publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El estudio indica que a medida que los niveles del mar suben y que el calentamiento de la atmósfera propicia las tormentas tropicales, la combinación podría provocar inundaciones más frecuentes y peligrosas en la ciudad.

"Sabemos que las inundaciones suelen ser el aspecto más mortal de muchos ciclones tropicales", dijo Andra Garner, investigadora sobre clima de la Universidad Rutgers y autora principal del estudio.

"Es muy importante que tomemos medidas para mitigar el calentamiento futuro a fin de evitar los peores escenarios de aumento futuro del nivel del mar, lo que ayudaría a limitar los aumentos que vemos en el futuro", dijo. "Este trabajo enfatiza la necesidad de planear una adaptación de la zona de Nueva York a fin de proteger la infraestructura costera de la ciudad tanto en el futuro cercano como en los próximos siglos".

Garner y sus colegas destacaron en su estudio el huracán Sandy, que generó devastadoras inundaciones en la ciudad de Nueva York en 2012, como un ejemplo de los fenómenos climáticos extremos que podría enfrentar la ciudad.