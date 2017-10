Marina de EE.UU. investiga si un 'boina verde' fue asesinado por SEALs

The New York Times informó que el 'boina verde' fue estrangulado

Washington (CNN) - La Marina de Estados Unidos investiga si dos miembros del conocido como Team Six de los SEALs mataron por estrangulamiento a un 'boina verde' del ejército en Mali en junio, dijo un funcionario estadounidense a CNN.

El portavoz del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés), Ed Buice, confirmó a CNN la investigación sobre la muerte del sargento del ejército Logan J. Melgar.

Melgar era un sargento de ingenieros de las fuerzas especiales, según un comunicado del Comando Especial del Ejército de Estados Unidos.

Funcionarios militares dijeron a CNN que un inspector militar dictaminó que la muerte de Melgar, quien se encontraba en una misión en Mali, fue un homicidio.

Un funcionario estadounidense le dijo a CNN que la jurisdicción de la investigación pasó del Ejército a la Marina en septiembre, lo que significa que miembros de la marina están bajo investigación.

The New York Times fue el primero en informar que dos miembros del Team Six de los SEALs estaban bajo investigación por la muerte de Melgar, diciendo que su muerte fue por estrangulación en un complejo del gobierno estadounidense cerca de la embajada de Estados Unidos en Bamako, la capital.

A Michelle Melgar, esposa de la víctima, se le notificó que su esposo murió por homicidio, señaló el funcionario.

"Pido privacidad durante este momento. Espero que me dejen contar mi historia cuando esté lista. Lo conocí mejor, fue mi mejor amigo. Es todo tan nuevo. Lo siento", dijo la esposa.

Melgar, originario de Lubbock, Texas, se alistó en el Ejército en 2012 y comenzó el entrenamiento en las fuerzas especiales en 2013, de acuerdo con la declaración del Comando Especial del Ejército de EE. UU. Estuvo desplegado dos veces en Afganistán.

El informe sobre la misteriosa muerte y la investigación subsiguiente ocurre mientras aumenta el escrutinio sobre el papel militar de Estados Unidos en África tras la muerte de cuatro soldados en Níger a principios de este mes.

(Con información de Konstantin Toropin)