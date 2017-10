Los orígenes de Halloween no están en Estados Unidos sino en este país

Ya que se encuentra más en el extranjero que en el país, hoy me disfrazo de #HarinaPan. Y si nombre debo tener, les presento a esta “reina pepiada”. Lo complicado será explicarle a un americano de qué es mi disfraz (lo resumiré como el ingrediente principal de mi desayuno favorito). #Cuandounvenezolanosedisfraza @cnnee

A post shared by Alejandra Oraa (@alejandraoraa) on Oct 31, 2017 at 1:02pm PDT