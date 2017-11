Empleados de "House of Cards" denuncian acoso y agresión sexual de Kevin Spacey

El actor Kevin Spacey convirtió el set del programa “House of Cards” en un entorno de trabajo “tóxico” debido a un patrón de acoso sexual

(CNNMoney) – El actor Kevin Spacey convirtió el set del programa “House of Cards”, de Netflix, en un entorno de trabajo “tóxico” debido a un patrón de acoso sexual: así se lo revelaron a CNN ocho personas que trabajan o trabajaron en la serie. Y un exempleado le aseguró a CNN que Spacey lo agredió sexualmente.

El exasistente de producción, cuya denuncia nunca antes se había divulgado, le dijo a CNN que Spacey lo agredió sexualmente durante una de las primeras temporadas del programa. Cada una de las ocho personas –con las que conversó CNN bajo la condición de anonimato por temor a las repercusiones profesionales que les genere hablar– describieron la conducta como “depredadora”, asegurando que sus acciones incluían toques no consensuados, comentarios vulgares y estaban dirigidas a personal de producción que por lo general eran hombres jóvenes.

Las nuevas acusaciones se producen después de un informe explosivo publicado hace menos de una semana por BuzzFeed News, en el que el actor Anthony Rapp señaló que Spacey hizo avances sexuales hacia él en 1985, cuando Rapp tenía 14 años.

Este lunes, Spacey publicó en su cuenta de Twitter una disculpa como respuesta a la denuncia de Rapp: “Honestamente, no recuerdo el encuentro, habría sido hace más de 30 años”, aseguró. "Pero si me comporté como lo describe, le debo la más sincera disculpa por lo que hubiera sido un comportamiento de borracho intensamente inapropiado, y lo siento por los sentimientos que él describe haber llevado consigo todos estos años”, añadía el mensaje.

El publicista de Spacey aseguró en un comunicado este miércoles que el actor está buscando tratamiento, después de las acusaciones de Rapp.

La producción de la sexta temporada de “House of Cards” fue suspendida esta semana. Netflix y la compañía de producción Media Rights Capital emitieron una declaración conjunta este martes, en la que indicaron que estaban revisando “la situación actual” y que abordarían “cualquier inquietud de nuestro elenco y equipo”. Spacey también es uno de los productores ejecutivos de la serie.

La acusación de agresión sexual

El exasistente de producción que habló con CNN relató que Spacey lo agredió sexualmente durante una tarde, cuando le asignaron ir a recoger al actor en una locación externa y llevarlo al set de “House of Cards”, ubicado a unos 48 kilómetros de Baltimore.

Según el exempleado, cuando él y Spacey estaban a unos pocos minutos de llegar set, y mientras el automóvil seguía andando, Spacey, quien conducía, bajó las manos por los pantalones del entonces asistente de producción. Esta fuente le dijo a CNN que el contacto del actor no fue consensuado.

"Estaba en estado de shock", aseguró el exasistente. “Él era un hombre con una posición muy poderosa en el programa y yo era alguien muy bajo en el tótem y en la cadena alimenticia allí”, añadió.

Esta persona pidió que no se detalle lo que ocurrió momentos después en el automóvil, por temor a que eso pudiera revelar su identidad.

Cuando llegaron al set, el exempleado de producción aseguró que ayudó a Spacey a llevar sus pertenencias del auto al tráiler que actor tenía en el set. Mientras los dos hombres estaban en el remolque, indicó el exasistente, Spacey lo arrinconó, bloqueó su salida e hizo contacto inapropiado con él.

“Yo le dije: 'No creo que yo esté bien con esto, no creo que me sienta cómodo con esto'", aseguró el exasistente. Fue ahí cuando el actor se puso "visiblemente nervioso", huyó del tráiler, subió a su coche y se fue por el resto del día, según el exempleado de producción.

Esta persona no informó del incidente ante ningún director de la serie ni ante la policía, pero sí se lo contó a un compañero de trabajo en ese momento. CNN habló con el colega para corroborar la historia del exasistente de producción.

La supuesta agresión sexual se produjo meses después de que este hombre, según le dijo a CNN, se quejara ante un supervisor de que Spacey lo estaba acosando sexualmente. La solución del supervisor fue no permitir nunca que el asistente de producción se quedara a solas con Spacey mientras estaban en el set, dice este exempleado.

El asistente también señaló que entonces el acoso se detuvo durante el tiempo suficiente para que él mismo se sintiera cómodo conduciendo con Spacey hacia el set.

"No me queda ninguna duda de que este tipo de comportamiento depredador era una rutina para él y que mi experiencia fue una de muchas y que Kevin tenía pocos escrúpulos, si es que aún le quedaban, para explotar su estatus y posición", señaló. "Fue un ambiente tóxico para los hombres jóvenes que tuvieron que interactuar con él en el equipo, elenco o los actores de reparto".

Un set “tóxico”

Las otras personas que trabajaron en "House of Cards” con las que CNN también habló respaldaron la idea de que el set podría resultar tóxico para los jóvenes debido a Spacey.

Un miembro del equipo que trabajó en la serie durante las seis temporadas sostuvo que Spacey lo hostigaba y lo tocaba regularmente.

"Él ponía sus manos sobre mí de maneras extrañas”, describió el miembro del equipo. "Él venía y me masajeaba los hombros por detrás o me ponía sus manos alrededor o me tocaba el estómago a veces de modos extraños que en una conversación diaria normal no sería apropiado”, añadió.

Este empleado también señaló que no se “sentía cómodo" diciéndole a Spacey que se detuviera. "Esa es la peor parte de todo esto. Me encantaría poder hablar sobre este tipo de cosas y no temer”, manifestó.

CNN habló con un amigo cercano del miembro del equipo, quien dice que este hombre le había contado sobre el comportamiento de Spacey en el transcurso de las seis temporadas del programa.

Cuando este jueves se le preguntó a Netflix acerca de las nuevas acusaciones, la compañía respondió, a través de un comunicado para CNN, que había enviado a un representante al set de “House of Cards” el lunes. Spacey no respondió la solicitud de CNN para comentar sobre los nuevos señalamientos.

"Netflix acaba de enterarse de un incidente, hace cinco años, que se nos informó se resolvió rápidamente", señalaba la comunicado. "Este martes, en colaboración con MRC, suspendimos la producción, sabiendo que Kevin Spacey no estaba programado para trabajar hasta el miércoles. Netflix no tiene conocimiento de ningún otro incidente que involucre a Kevin Spacey en el set. Continuamos colaborando con MRC y otros socios de producción para mantener un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. Seguiremos trabajando con MRC durante esa interrupción para evaluar nuestro camino a seguir en lo que respecta a la producción, y no tenemos nada más que compartir en este momento”, continuaba.

MRC, la compañía de producción detrás de "House of Cards", le indicó este jueves a CNN en un comunicado distinto que implementaron "una línea telefónica de denuncias anónimas, asesores de crisis y asesores legales de acoso sexual para el equipo".

"Estamos profundamente preocupados al conocer estas nuevas acusaciones que se están haciendo a la prensa sobre la interacción de Kevin Spacey con los miembros del equipo de 'House of Cards'", manifestaba el comunicado de MRC. "Como productores del programa, crear y mantener un entorno de trabajo seguro para nuestro elenco y equipo siempre ha sido nuestra prioridad principal. Hemos reforzado consistentemente la importancia de que los empleados informen sobre cualquier incidente sin temor a retaliaciones y hemos investigado y tomado las medidas adecuadas después de cualquier queja. Por ejemplo, durante nuestro primer año de producción en 2012, alguien en el equipo compartió una queja sobre un comentario específico y un gesto hechos por Kevin Spacey. Se tomaron acciones inmediatas, luego de que revisáramos la situación y estamos seguros de que el problema fue resuelto rápidamente para satisfacción de todos los involucrados. El señor Spacey participó voluntariamente en un proceso de capacitación y desde ese momento MRC no ha sido informado de ninguna otra queja que involucre al señor Spacey”, agregaba la declaración.

MRC no dio detalles sobre la queja que citó en el pronunciamiento. Además, la compañía indicó que continuará investigando todas las acusaciones que le sean señaladas.

“Todos comentaban sobre su comportamiento”

Otras personas con las que habló CNN también describieron una conducta similar a la relatada por el miembro del equipo.

Un exasistente de cámara, quien dijo haber presenciado el comportamiento de Spacey pero nunca ser acosado por el actor, explicó que los toques ocurrían en gran medida en un espacio abierto y que “a la vista de todos”.

"Todos los miembros del equipo comentaron acerca de su comportamiento", relató este exempleado. "Lo que me molesta es que nosotros tenemos que firmar papeles sobre acoso sexual antes del inicio del programa y aparentemente [Kevin Spacey] no tiene que hacer nada y él se sale con la suya frente este comportamiento”, añadió. CNN confirmó que Spacey recibió directrices sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo.

Los compañeros de trabajo nunca se quejaron porque tenían miedo de perder sus empleos, explicó el exasistente de cámara. “¿Quién le va a creer a los miembros del equipo?”, dijo. “Te van a despedir”, completó.

Una exasistente de producción que trabajó en varias temporadas de "House of Cards" aseguró que fue testigo de la mala conducta sexual de Spacey con los miembros del equipo en el set.

"Era muy conocido que Kevin era inapropiado, y los hombres con los que trabajé se quejaron conmigo de que se sentían incómodos", afirmó. "Kevin hace esta cosa que es jugar a pelear con ellos para poder tocarlos”, relató. Ella también reveló que vio a Spacey acercándose a "varias personas" para "saludarlos, estrecharles la mano y poner la mano de ellos en su entrepierna y también tocar la entrepierna de ellos. Tengo amigos que dicen que él tocó sus pantalones cortos en el set”, agregó.

Spacey también hizo comentarios sexualmente cargados en el set, según un exmiembro del equipo.

"Hubo una ocasión [cuando] alguien se inclinó para recoger algo y su trasero quedó a la vista, y Kevin Spacey hizo un comentario sexual al respecto", recordó este exempleado, y agregó que el comentario del actor fue: "buen culo”.

Las acusaciones sobre Spacey también llegan cuando el mundo del entretenimiento está evaluando los efectos colaterales del escándalo de acoso sexual protagonizado por el famoso productor Harvey Weinstein.

Decenas de mujeres lo han señalado de acoso sexual y la policía está investigando las acusaciones de agresión. Weinstein se disculpó por su comportamiento, pero niega todas las acusaciones de sexo no consensuado.