Netflix corta relaciones con Kevin Spacey

(CNN) - Netflix anunció el viernes por la noche que ha cortado las relaciones con Kevin Spacey a raíz de las acusaciones de acoso sexual y asalto en su contra.

"Netflix no participará en ninguna producción de 'House of Cards¡ que incluya a Kevin Spacey. Continuaremos trabajando con MRC durante este tiempo de descanso para evaluar nuestro camino hacia adelante en lo que se refiere al espectáculo ", dijo un portavoz de Netflix en un comunicado. "También hemos decidido que no avanzaremos con el lanzamiento de la película Gore, que estaba en posproducción, protagonizada y producida por Kevin Spacey".

El actor Kevin Spacey convirtió el set del programa “House of Cards”, de Netflix, en un entorno de trabajo “tóxico” debido a un patrón de acoso sexual: así se lo revelaron a CNN ocho personas que trabajan o trabajaron en la serie. Y un exempleado le aseguró a CNN que Spacey lo agredió sexualmente.

Las nuevas acusaciones se producen después de un informe explosivo publicado hace menos de una semana por BuzzFeed News, en el que el actor Anthony Rapp señaló que Spacey hizo avances sexuales hacia él en 1985, cuando Rapp tenía 14 años.