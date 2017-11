El sospechoso del atacante de Nueva York fue el conductor de mi Uber

(CNN) – Una pareja de Gran Bretaña, que visitó Nueva Jersey la semana pasada para asistir a la boda de un amigo, se sorprendió al descubrir que el amable conductor de Uber que los recogió en el aeropuerto de Newark es el mismo hombre acusado de atropellar múltiples personas en Nueva York este martes. Un ataque considerado terrorista que dejó ocho personas muertas y más de una docena de heridos.

Damian Erskine, un diseñador gráfico de 34 años, y su novia pidieron un servicio de Uber a través de su teléfono móvil. En un auto Toyota Sienna, los recogió un hombre “educado y amigable”, quien incluso los ayudó con sus maletas, les ofreció agua y conversó amablemente con ellos durante la hora que duró el trayecto.

Erskine le relató a CNN que en la noche de este martes, después de regresar a Londres, estaba viendo las noticias sobre el ataque terrorista de Nueva York y el sospechoso de haberlo perpetrado. Recordó haber pensado que resultaba aterrador saber que él mismo estuvo en el Bajo Manhattan menos de una semana antes de que los hechos ocurrieron.

Nueva York fue blanco el martes del ataque más mortífero en la ciudad desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Un hombre lanzó una camioneta alquilada contra peatones y ciclistas en un carril para bicicletas en el Bajo Manhattan el martes por la tarde. El ataque dejó ocho personas muertas y 13 heridas, además del atacante, quien recibió un disparo de la policía en el abdomen y fue llevado a cirugía. Cinco de las víctimas eran ciudadanos argentinos que se encontraban de viaje en Nueva York celebrando el 30 de aniversario de su graduación. El sospechoso del ataque fue identificado como Sayfullo Habibullaevic Saipov, de 29 años, originario de Uzbekistán. Llegó a Estados Unidos en 2010 y es conductor de Uber. Alrededor de la camioneta alquilada por el sospechoso se encontraron escritos por los que se conoce que el atacante actuó en nombre de ISIS y había planeado la acción con varias semanas de anticipación. Las autoridades dijeron que el sospechoso se había hecho extremista luego de llegar a Estados Unidos. El ataque no impidió que los ciudadanos de Nueva York salieran y participaran en el desfile anual de Halloween, el martes por la noche, en medio de una gran seguridad. En Rosario, Argentina, de donde eran los cinco argentinos que murieron en el ataque, este miércoles ondeó la bandera nacional a media asta.

“Un poco después, cuando mostraron la fotografía del hombre, pensé que me parecía muy familiar”, continuó Erskine. “En la imagen también daban su nombre y decían que era un conductor de Uber, entonces dije ‘espera un momento’. Mire el recibo del Uber en mi teléfono… ahí aparecía el nombre del conductor y su foto. Fue cuando le pregunté a mi novia si me estaba enloqueciendo o si era el jet lag. Prácticamente estaba tratando de convencerme a mí mismo que no era la misma persona”, explicó.

“Después, lo supe de repente: era el mismo hombre”, afirmó este diseñador gráfico.

“El color desapareció de mi cara, me quedé helado. Nunca antes había vivido algo así antes. Los pelos de mi cuello estaban fríos”, describió Erskine.

Erskine le envió a CNN una captura de pantalla del recibo de Uber que tenía en su teléfono. Allí también aparece: "Calificaste a Saipov (5 estrellas)", junto a una pequeña foto del hombre que fue identificado como Sayfullo Saipov, quien presuntamente condujo una camioneta rentada a través de una ciclovía y golpeó a tantas personas como pudo. a una bicicleta. camino y golpeó a tantas personas como pudo.

También aseguró que inmediatamente llamó al FBI.

Saipov, un hombre de 29 años proveniente de Uzbekistán que vive en Nueva Jersey, fue acusado de proporcionar material de apoyo a ISIS y de violencia y destrucción de vehículos de motor. El único sospechoso de este ataque les aseguró a los investigadores que se inspiró en videos del Estado Islámico, en particular en uno que muestra al líder del ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, según aparece en la denuncia penal.

Pero Erskine no vio ningún indicio de radicalización durante el tiempo que pasó con Saipov, un trayecto que le costó 41,65 dólares.

"No hablamos ni de política ni de religión", aclaró Erskine. "No fue (una charla) profunda y significativa. Fue solo una conversación”, indicó.

“Se me pasó por la cabeza: ¿hubo algo que pudiera ser una alerta? Y no lo hubo”.

Erskine aseguró que Saipov le preguntó a la pareja sobre las mayores diferencias entre Nueva York y Londres.

También les contó su historia en la industria del transporte por carretera, y mencionó el hecho de conducir desde Nueva Jersey hasta California transportando Range Rovers.

"Era muy conversador", completó Erskine.