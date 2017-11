Otra organización de Hollywood expulsa de por vida a Harvey Weinstein

(CNNMoney) - La junta de la Academia de la Televisión votó este lunes para expulsar permanentemente de la organización a Harvey Weinstein, magnate del cine y la televisión, luego de una serie de acusaciones de acoso y asalto sexual que han salido a la luz en el último mes después de que se publicaran explosivas historias en The New York Times y The New Yorker.

La organización tiene más de 22.000 miembros de toda la industria de la televisión de Estados Unidos y ayuda a otorgar los premios Emmy.

“Después de una audiencia hoy, el gobierno de la Academia de Televisión ha votado para expulsar de por vida a Harvey Weinstein de la academia”, dijo la organización en un comunicado. “La Academia apoya a aquellos que se han pronunciado contra el acoso en todas sus formas y respalda a quienes han sido afectados por este tema”.

Hasta la fecha, más de 60 mujeres han acusado a Weinstein de asalto sexual o acoso.

A través de un portavoz, Weinstein se ha disculpado por “la manera como me he comportado con mis colegas en el pasado”.

Weinstein ha producido programas de televisión como Project Runway y Project Greenlight y ha tenido 17 nominaciones a los Emmy.

La semana pasada, los productores de Guild of America votaron a favor de vetar a Weinstein de por vida.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y su contraparte británica, BAFTA, también se han distanciado de Weinstein.