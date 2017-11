Barack Obama sobre elecciones: "Esto sucede cuando la gente vota"

(CNN) - Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, fue uno de los demócratas que celebró las victorias electorales de su partido la noche de este martes, felicitando a Ralph Northam y Phil Murphy.

"Esto es lo que sucede cuando la gente vota. Felicidades @RalphNortham y @PhilMurphyNJ. Y felicitaciones a todos los vencedores en las contiendas legislativas, de condado y de alcaldes del estado. ¡Cada oficina en una democracia cuenta!", escribió Obma en su cuenta de Twitter.

This is what happens when the people vote. Congrats @RalphNortham and @PhilMurphyNJ . And congratulations to all the victors in state legislative, county and mayors' races. Every office in a democracy counts!

— Barack Obama (@BarackObama) November 8, 2017