(CNN) - El actor Kevin Spacey, que enfrenta crecientes acusaciones de acoso y agresión sexual, ya no aparecerá en el próximo drama de Ridley Scott, "All the Money in the World", confirman dos fuentes cercanas a la película a CNN.



Christopher Plummer asumirá el papel de Spacey en la película, que a pesar del cambio de última hora, se lanzará el 22 de diciembre.

La decisión, según dijo una fuente a CNN, fue hecha por Scott y los productores de Imperative Entertainment, con el apoyo total de Sony Pictures.

Imperative Entertainment y Scott Free Productions produjeron la película para Sony y TriStar Pictures.

La película está basada en el secuestro de John Paul Getty III en 1973. Spacey interpretó al abuelo multimillonario de Getty en la película, luciendo mucho maquillaje y prótesis para el papel.

Charlie Plummer (sin relación con Christopher Plummer), Michelle Williams y Mark Wahlberg también protagonizan.

La decisión llega justo un día después de que Sony y TriStar decidieran sacar la película del prestigioso lugar de cierre del Festival AFI.

En un comunicado emitido este martes que confirmó la salida de la película de AFI debido a las acusaciones sobre Spacey, TriStar Pictures llamó a "All de Money in the World" una "excelente película" que fue "más que digna de su lugar de honor en el AFI Fest". "