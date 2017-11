Así están las calificaciones de deuda en América Latina: ¿todos pierden?

(CNN Español) – ¿Cómo se relaciona la corrupción con las calificaciones de deuda en Latinoamérica? Esa fue una de las primeras pistas que nos dio nuestro invitado de esta semana en GloboEconomía, Roberto Sifón-Arévalo, principal responsable de Calificaciones Soberanas para las Américas en la compañía Standard and Poor’s y con quien analizáremos los retos de la región en cuanto a su evaluación de riesgo soberano.

Sifón-Arévalo lo dice en una frase sencilla: "Los efectos de la corrupción perjudican las calificaciones de deuda de Latinoamérica". Para él, la corrupción y la manera en que está llegando a muchos políticos en la región es un factor que este año ha alcanzado considerables esferas políticas en varios países. Además, se ha convertido en un obstáculo que ha detenido proyectos de infraestructuras muy importantes.

No es que ahora haya más corrupción que antes. De hecho, es positivo que nos estemos enterando finalmente de muchas de estas corruptelas públicas. Lo perjudicial es que, al afectar proyectos de infraestructuras de distinta índole, la consecuencia inmediata es una ralentización del desarrollo en varios países.

Sin embargo, para las agencias de rating soberano, es definitivo ver que la inversión en infraestructuras y educación continúa con fuerza, a la hora de hacer sus valoraciones. También conversaremos sobre el escenario global, los países que más atención captan y las expectativas para 2018.

