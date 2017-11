La medallista olímpica Ally Raisman acusa a un exmédico del equipo de gimnasia de agresión sexual

(CNN) - La gimnasta Aly Raisman acusó al exmédico del equipo de gimnasia de EE. UU., Larry Nassar, de agresión sexual mientras competía por el equipo, según dijo en una entrevista con 60 Minutes. CNN obtuvo una declaración del abogado de Larry Nassar y de USA Gymnastics en respuesta a las acusaciones.

Su abogado dice que "no tiene comentarios" por el momento.

Raisman es solo la más reciente gimnasta que acusa a Nassar de conducta sexual inapropiada.

LEE: Mckayla Maroney: "Tuve que soportar cosas innecesarias y repugnantes"

Raisman, ahora de 23 años, fue una gimnasta estrella en los equipos olímpicos de EE.UU. en 2012 y 2016, ganando seis medallas en general. Ella dijo que Nassar primero la trató cuando tenía 15 años.

"¿Por qué estamos enfocados en por qué las chicas no hablaron?", dijo Raisman den un corto clip publicado por 60 Minutes. "¿Por qué no mirar qué pasa con la cultura? ¿Qué hizo la USA Gymnastics y Larry Nassar para manipular a estas chicas tanto que tienen tanto miedo de hablar?".

LEE: La gimnasta Aly Raisman desfoga en Twitter su descontento por comentarios sobre su cuerpo

"Estás enojada", dijo el reportero Jon Lapook.

"Estoy enojada. Estoy realmente molesta porque ha sido ... me importa mucho, ya sabes, cuando veo a estas chicas jóvenes que se acercan a mí, y me piden fotos o autógrafos, sea lo que sea, yo solo ... no puedo, cada vez que los miro, cada vez que las veo sonreír, solo pienso, solo quiero crear un cambio para que nunca, nunca tengan que pasar por esto".

Raisman es el segundo miembro del famoso equipo "Fierce Five" de gimnastas estadounidenses que habló sobre Nassar, el exmédico del equipo que ha sido acusado de varios cargos de mala conducta sexual y pornografía infantil.

El mes pasado, bajo el hashtag "#MeToo", McKayla Maroney dijo que Nassar abusó sexualmente de ella con el pretexto de proporcionar "un tratamiento médicamente necesario". Ese "tratamiento" comenzó cuando Maroney tenía 13 años y continuó con su actuación estelar en los Juegos Olímpicos de 2012.