Trump dice que le cree a Putin cuando niega haber intervenido en la elección de EE.UU.

Da Nang, Vietnam (CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender el sábado que dejaría de confrontar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la intervención de su país en las elecciones estadounidenses dado que era insultante para el líder ruso.

Trump dijo que aceptaba la palabra de Putin sobre que Rusia no intentó interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año pasado, a pesar de que las agencias de inteligencia estadounidense encontraron que sí lo hizo.

La tensa relación entre ambos líderes quedó de manifiesto de nuevo cuando el portavoz de Putin dijo que el tema de la intervención en la elección no había surgido cuando ellos hablaron, aunque Trump dijo que sí lo hizo.

Y el presidente subrayó que hay otros temas más importantes entre Estados Unidos y Rusia que requieren que los dos líderes avancen.

"Él dijo que no había intervenido. Dijo que no había intervenido. Le pregunté de nuevo. Solo puedes preguntar unas cuantas veces", Trump le dijo a reporteros a bordo del Air Force One mientras volaban de Da Nang a Hanoi, en Vietnam. Trump habló con Putin tres veces al margen de una cumbre aquí, donde surgió el tema de la interferencia rusa.

"Cada vez que él me ve, me dice: 'No lo hice'", dijo Trump. "Y creo, realmente creo que cuando lo dice, lo dice en serio".

"Creo que se siente muy insultado al respecto", añadió Trump.

Sus palabras, casi al final de su maratónica gira por Asia, es la declaración más clara hasta ahora del punto de vista de Trump sobre el tema de la interferencia en las elecciones del año pasado.