El terremoto de Irán-Iraq es el más mortal de 2017: hay más de 400 muertos y cerca de 7.000 heridos

نخستین تصاویر از آواربرداری و بیرون کشیدن اجساد جان باختگان زلزله در سر پل ذهاب ویدئو: ستار فتاحی #ایسنا_نیوز #ایسنا #سرپل_ذهاب #زلزله ۹۶/۸/۲۲

