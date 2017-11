TV Globo aparta a uno de sus presentadores estrella por un comentario racista

(CNN Español) - El conocido conductor de uno de los espacios informativos mas influyentes de TV Globo, William Waack, fue suspendido de sus funciones el pasado 8 de noviembre tras viralizarse en las redes sociales un video en el aparentemente hace un comentario de corte racista.



En los preparativos de una conexión en vivo desde Washington con motivo de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, Waack y su invitado están a la espera de ir al aire cuando se escucha de fondo el intenso ruido de la bocina de un vehículo. Visiblemente molesto por el estruendo y aun fuera de cámara, el conductor le espeta a su entrevistado, el director del Brasil Institute del Wilson Center, Paulo Sotero: “Esto es cosa de negro”. Tanto él como Sotero se ríen, aparentemente, del comentario.

Ante la polémica suscitada por la divulgación del video un año después, TV Globo emitió un comunicado aclarando que está “visceralmente contra el racismo en todas sus formas y manifestaciones”. “Ante esto, Globo está apartando de sus funciones al presentador William Waack (…) hasta que la situación sea aclarada”, explica el influyente canal brasileño.

Por su parte, Waak pidió “sinceras disculpas a aquellos que se sintieron ultrajados”, aunque el comunicado de Globo añade que el periodista “afirma no recordar lo que dijo, ya que el audio no es claro”.

En declaraciones al diario brasileño Folha de Sao Paulo, Paulo Sotero asegura no recordar el episodio. “En el video, no consigo oír lo que William me dice. Me sorprende la información sobre el comentario racista. El racismo no me hace ninguna gracia y no creo que William tenga una postura diferente”, explicó el comentarista.

La emisora de radio brasileña Jovem Pan entrevistó al supuesto autor del video, Diego Rocha Pereira, quien se identificó como un ex empleado de Globo. Rocha, que es negro, dijo que tuvo acceso a las imágenes en el momento que se produjo el comentario y que, ante la gravedad del mismo, decidió grabarlas con su teléfono celular. El diseñador gráfico Robson Cordeiro, amigo de Rocha y también negro, admitió ante los micrófonos de la misma emisora ser el responsable de la divulgación del vídeo. "Lo solté en un grupo de líderes del movimiento negro (...) La idea fue mostrarle a mis amigos que un periodista influyente también podría ser racista", aseguró Cordeiro.