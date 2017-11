'Viernes negro': estos son los horarios de las tiendas en EE.UU.

(CNNMoney) – Las principales tiendas ya empezaron a revelar sus planes para los días más críticos de la temporada de compras navideñas.

Aquí te contamos lo que los grandes almacenes han dicho sobre sus horarios durante el Día de Acción de Gracias y el ‘viernes negro’.

Belk

Belk abrirá a las 4 p.m. del Día de Acción de Gracias y permanecerá disponible al público hasta la 1 a.m. del viernes. La tienda volverá a tener servicio para el público entre las 6 a.m. y 10 p.m. de ese día.

Best Buy

Best Buy funcionará desde las 5 p.m. del Día de Acción de Gracias hasta la 1 a.m. del viernes. El almacén abrirá de nuevo a las 8 a.m. de ese día y cerrarán a las 10 p.m. Una primera ronda de ofertas estará disponible entre el 8 y 11 de noviembre.

Dick's Sporting Goods

Las tiendas Dick’s abrirán a las 6 p.m. del Día de Acción de Gracias y permanecerán disponible al público hasta las 2 a.m. del viernes. Los almacenes volverán a tener servicio para el público entre las 5 a.m. y 10 p.m. de ese día.

GameStop

Muchas tiendas de GameStop funcionarán el Día de Acción de Gracias, salvo por las de Maine (Massachusetts) y Rhode Island. Los almacenes ubicados en los strip centers abrirán entre 4 p.m. y 10 p.m. Mientras que locales en centros comerciales se ajustarán a los horarios del respectivo mall durante jueves y viernes. En el ‘viernes negro’, las tiendas de strip centers funcionarán a las 6 a.m. y hasta las 10 p.m.

JCPenney

JCPenney abrirá a las 2 p.m. del Día de Acción de Gracias y permanecerá disponible al público hasta las 10 p.m. del viernes. Las ofertas en línea comenzarán cuatro días antes, el 19 de noviembre.

Kmart

Las tiendas Kmart funcionarán entre 6 a.m. del Día de Acción de Gracias y las 10 p.m. del día siguiente. Algunos almacenes cerrarán a media noche o a las 2 a.m. y reabrirán a las 6 a.m. del ‘viernes negro’.

Macy's

Macy's abrirá el Día de Acción de Gracias la mayoría de sus tiendas departamentales a las 5 p.m. La compañía también destaca ofertas que solo estarán disponibles durante ciertos horarios.

Office Depot

Los almacenes Office Depot y OfficeMax no tendrán servicio durante el Día de Acción de Gracias. Funcionarán para el público desde las 7:45 a.m. del viernes. Las ofertas en línea comienzan a las 12:01 a.m., hora del este, el Día de Acción de Gracias.

PetSmart

PetSmart permanecerá cerrado durante el Día Acción de Gracias. La tienda abrirá de nuevo el ‘viernes negro’ entre 7 a.m. y 9 p.m. Las ofertas de Doorbuster estarán disponibles desde el horario de apertura hasta el mediodía.

Sam's Club

Sam's Club abrirá a las 7 a.m. del ‘viernes negro’. La tienda señaló que las ofertas serán válidas hasta ese domingo, mientras no se agoten las existencias. Las ventas en línea comienzan a la medianoche del Día de Acción de Gracias.

Sears

Sears explicó que la mayoría de sus almacenes funcionarán desde las 6 p.m. hasta la media noche del Día de Acción de Gracias, aunque algunos no tendrán servicio por el festivo. Todas las tiendas reabrirán sus puertas a las 5 a.m. del viernes.

Target

El evento de Target por el ‘viernes negro’ comienza a las 6 p.m. del Día de Acción de Gracias. Lo nuevo este año: las tiendas cerrarán a medianoche y volverán a estar disponibles al público el viernes a las 6 a.m.

Toys "R" Us

Toys "R" Us permanecerá abierto entre las 5 p.m del Día de Acción de Gracias y las 11 p.m. del viernes. La compañía también tiene varias ofertas previas al ‘viernes negro’ en su catálogo.

Walmart

La venta de Walmart en el ‘viernes negro’ comienza a las 6 p.m. del Día de Acción de Gracias en las tiendas, pero estará disponible todo el día en línea. La compañía está lanzando mapas de sus almacenes codificados por colores para ayudarles a los clientes a encontrar lo que están buscando.