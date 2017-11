Rose McGowan se entrega a las autoridades por cargos de posesión de cocaína

(CNN) - La actriz Rose McGowan se entregó a las autoridades en el condado de Loudoun, Virginia, el martes en respuesta a una orden de arresto por cargos de posesión de drogas.

La Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington obtuvo la orden de captura el 1 de febrero de 2017 después de que supuestamente las autoridades encontraron rastros de narcóticos en sus pertenencias personales que fueron dejados en un vuelo de United en enero a Washington D.C.

McGowan tuiteó sobre la orden el mes pasado y preguntó: "¿Están tratando de silenciarme?"

"Hay una orden de arresto en Virginia", escribió en Twitter en ese momento. "Qué bulto de m*****".

La actriz es una de las docenas de mujeres que se han pronunciado para acusar a Harvey Weinstein de acoso o agresión sexual.

Días después de que el New York Times y The New Yorker publicaran explosivas versiones el mes pasado de los supuestos abusos de Weinstein, McGowan afirmó públicamente en Twitter que el magnate de Hollywood la violó. A través de un vocero, Weinstein ha negado sistemáticamente cualquier acusación de sexo no consensuado.

Según un informe publicado el martes por Ronan Farrow de The New Yorker, la policía dijo que un trabajador que limpiaba el avión encontró la billetera de McGowan, y en ella había dos bolsas pequeñas de polvo que más tarde dieron positivo como cocaína.

La actriz le dijo a Farrow el domingo que tenía miedo cuando un detective de la policía del aeropuerto la llamó para recuperar su billetera, ya que no estaba segura de si él era realmente un detective.

El portavoz de McGowan confirmó a CNN la exactitud de sus citas publicadas.

McGowan, que viajaba a Washington DC para la Marcha de las Mujeres en ese momento, dijo que al día siguiente recibió un mensaje de Instagram de un usuario que no conocía, con el texto: "Dejó su billetera en su vuelo del sábado con sus 2 bolsas de coca".

La estrella de "Charmed" y su abogado aseguran que ella dejó su bolso con su billetera en el avión desatendido y dijo presentó tanto un reclamo de equipaje perdido y que tuiteó a United Airlines pidiéndole ayuda cuando se dio cuenta de le que faltaba su billetera, según el New Yorker.

Una fuente que trabajó en Weinstein Company le dijo a Farrow que Weinstein en septiembre buscó la ayuda de investigadores privados para poder arrestar a McGowan antes de que se hiciera pública la orden de captura. El 30 de octubre, McGowan respondió públicamente por primera vez a la existencia de la orden de captura en Twitter.

McGowan le dijo a Farrow que ha consumido drogas en el pasado, pero dijo que la marihuana era su "asunto".

"Imaginando que estoy entrando en solidaridad fraternal, no puedo pensar en nada más opuesto a eso, enérgicamente, que quisiera en mi cuerpo en ese momento", dijo refiriéndose a la cocaína.

McGowan dijo que planea enfrentar los cargos.

"Claramente me declararé inocente", dijo.

La actriz fue liberada con una fianza no garantizada de 5.000 dólares.

Ellie Kaufman de CNN contribuyó a este informe