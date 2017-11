Este padre confesó el asesinato de su novia y de su pequeño hijo

Hace poco, las autoridades consiguieron las órdenes de búsqueda para desenterrar los restos.

En una entrevista reciente con CNN, Fern sostuvo que las autoridades encontraron restos humanos que, se cree, serían los su hija, pero aún están esperando los resultados de las pruebas de ADN para confirmarlo.

También indicó que los investigadores no han podido encontrar los restos de Alexander en la propiedad de 5,6 hectáreas donde ella y su esposo vivían cuando su hija y su nieto desaparecieron.

Fern relató que, además de además de su confesión ante la Policía, Riffenburg le envió una carta en julio pasado, en la que él reconocía lo que había hecho. Ella le entregó una copia a CNN.

La carta

"Joanne, ¿qué te puedo decir?", comenzaba la carta.

"Les dije a las autoridades el 6-20-17 que los maté a los dos y les dije dónde encontrar los cadáveres", escribió Riffenburg en la misiva fechada el 28 de junio.

"No espero que ninguno de ustedes me perdone, yo no lo haría, y no lo hago", agregó.

Riffenburg aludió a la muerte de su compañero de celda. Explixó que "algo" le "pasó" cuando lo hizo.

"Si quieres la historia completa, te la contaré, solo déjame saber", continuó.

"Cuando vaya a la corte por esto, simplemente les diré que soy culpable y no ofreceré excusas", manifestó Riffenburg en la carta. "Lo siento, por lo que les hice a ellos y por lo que te hice".

Fern aseguró que le escribió de vuelta a principios de este mes. Ella también compartió una copia de esa carta con los periodistas.

En el mensaje le manifestó a Riffenburg que estaba impactada por su confesión, y le pidió explicaciones sobre "¿cómo podría hacer algo tan malo?".

"Sabía que tenías problemas", escribió Fern. "Pero no conocía cuánto", continuó.

Durante la entrevista, Fern sostuvo que desde entonces se ha enterado de que Riffenburg pasó años en una correccional para menores por una infracción violenta antes de conocer a Jennifer. CNN no ha podido verificar de manera independiente esa información, porque los registros de menores en California no son públicos.

En su carta, Fern también le preguntó a Riffenburg por qué él no la había asesinado a ella ni a su esposo. "Tuviste tres días con nosotros", cuestionó.

Además, ella le aseguró que no quería que sentenciaran a pena de muerte por asesinar a su hija y a su nieto. "Pasarás toda tu vida con esta carga hasta los días finales, cuando Dios verá que es tu hora de conocerlo y él decidirá tu destino", escribió.

Y agregó: "incluso tú puedes ir al cielo si te arrepientes y reparas los pecados que cometiste aquí en la Tierra".

Pero su carta también fue un pedido de ayuda. Junto a la misiva, Fern le envió a Riffenburg una foto vieja de Google Earth, en la que aparece su propiedad. La imagen fue tomada por la misma época de las desapariciones.

"¿Puedes marcar en el mapa de nuestro antiguo hogar dónde enterraste a Alexander?", le insistió. "Lo han estado buscando pero no pueden encontrarlo".

La misiva iba acompañada de algunas fotografías de Jennifer y Alexander. En una, tomada cuando Alexander era un recién nacido, su pequeña cabeza reposa en la palma de Riffenburg mientras él besa la frente del niño.

"No sé cómo será capaz de ver esto", reveló Fern, mientras mostraba copias de las imagenes a los periodistas.

"Espero que sean como un cuchillo en su corazón", añadió, retorciendo un arma imaginaria en su mano mientras hablaba.