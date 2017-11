Lo que hizo Pink durante la presentación de Christina Aguilera causa polémica en redes

(CNN) - Pink y Christina Aguilera son muy buenas.

Ese es el mensaje de Pink después de que las personas en las redes sociales la acusaran de hacer muecas durante la actuación de Aguilera en los American Music Awards de este domingo.



Para conmemorar el 25 aniversario de "The Bodyguard" y su exitosa banda sonora, Aguilera realizó una mezcla de canciones en honor de la fallecida Whitney Houston.

Las fotos y videos de Pink durante el momento la muestran haciendo una mueca, y rápidamente comenzaron a circular en Twitter y otras redes.

La cara de Pink viendo a Christina cuando cantaba #IWillAlwaysLoveYou lo fue todo!!! #AMAs pic.twitter.com/jRXVhOzkT8 — Король Лев 🐳 (@lyonrawrr) November 20, 2017

LA CARA DE PINK VIENDO A CRISTINA JAJAJAJAJA — Linda Rubio (@ParaNadaLinda) November 20, 2017

El “homenaje” de Cristina Aguilera a Whitney Houston se resume en la cara de @Pink 🤢. Falsetes exagerados, desafinaciones y muchos etcéteras propios de Cristina. Pobre Whitney... #AMAs pic.twitter.com/CjgEK02v5H — Koty Sandoval 🗣🎙 (@KotySandoval) November 20, 2017

Las dos estrellas del pop han tenido problemas en el pasado, pero Pink negó este domingo que estaba haciendo muecas y retuiteó a Mark Sundstrom, de Fuse TV, quien dijo que todos están bien ahora.

Pink tuiteó que Christina había estado genial.

En octubre, Pink le dijo a Andy Cohen en su programa "Watch What Happens Live" que ella y Aguilera no se llevaban bien cuando eran artistas jóvenes en la industria.

Aguilera intentó golpearla en un club, dijo Pink, agregando que luego resolvieron sus diferencias. "Estamos bien", dijo Pink. "Ella es una persona realmente dulce".

"Nos reconciliamos en 'The Voice', agregó Pink. "Quiero decir, fue gracioso, me reí. No la he visto en años, años y años".

Mira el homenaje de Christina Aguilera a Whitney Houston aquí: (para ver el momento de la mueca de Pink adelanta hasta 2:36)