Por qué los asesores de la Casa Blanca se preocupan por las vacaciones de Trump en Mar-a-Lago

(CNN) - Los asesores de la Casa Blanca están preocupados por las vacaciones del Día de Acción de Gracias del presidente de EE.UU. Donald Trump en Mar-a-Lago, su resort de golf en Palm Beach, Florida. La agenda legislativa después de la reforma fiscal está en el aire. ¿Y cómo puede el Congreso trabajar para evitar el cierre del gobierno?

1. Trump, Twitter y su viaje Mar-a-Lago

El presidente Donald Trump pasará Acción de Gracias en Mar-a-Lago. Ha llamado a la propiedad la "Casa Blanca de invierno", ya que pasa muchos fines de semana allí en los meses más fríos.

Pero algunos empleados de la Casa Blanca no están tranquilos por las vacaciones del presidente en Mar-a-Lago.

Como explica Michael Shear de The New York Times, el viaje al sur no necesariamente significa tranquilidad en la Casa Blanca.

"Si hablas con los asesores de la Casa Blanca, te dirán que se preocupan cuando el presidente baja a Mar-a-Lago porque tiene mucho tiempo en sus manos, tiende a tuitear y a hacer ataques sobre temas", dice Shear. "Recordarán que el tuit sobre las escuchas telefónicas del presidente Obama se produjo... un sábado por la mañana cuando estaba en Mar-a-Lago".

2. Reforma fiscal ... ¿entonces qué?

Los republicanos de la Cámara todavía celebran aprobar su propuesta de impuestos. El Senado tomará su propia versión después del receso de Acción de Gracias.

Pero la pregunta aún persiste: ¿qué sucede después de eso?

Lograr la reforma tributaria antes de fin de año será complicado, considerando cuántos días legislativos quedan en el calendario. Otro factor que se cierne sobre Washington en este momento es la confusión legislativa sobre cuáles serán las prioridades después.

Eliana Johnson, de Politico, informa que la Casa Blanca y el Congreso realmente no están en la misma línea.

"Estoy realmente impresionada por la forma en la que no se llega a un acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre cuál será el próximo tema de la agenda", dice Johnson. "Se escuchan cosas, desde la reforma del sistema de bienestar social hasta la infraestructura y una solución al DACA, pero creo que esta es la primera vez en décadas que no se tiene idea de lo que viene después en el Capitolio".

3. Trabajando para evitar un cierre del gobierno

Mientras en el Capitolio se perfecciona en la reforma tributaria, también existe ese pequeño problema incómodo de mantener al gobierno financiado. El problema es que el tiempo corre. El Congreso tiene hasta el 8 de diciembre para aprobar algún tipo de gasto o una solución a corto plazo.

Rachael Bade, de Politico, le dice a CNN que los principales jugadores conocen la línea de tiempo y la amenaza de cierre.

"Los cuatro grandes en el Congreso... El presidente Paul Ryan, [el líder de la mayoría] Mitch McConnell en el Senado, los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer, negocian discretamente un acuerdo de gastos de fin de año", informa Bade.

"Se están quedando sin tiempo y están terriblemente separados en este momento, con los demócratas aún presionando por una solución al DACA y una solución para los "soñadores". Los republicanos están preocupados de que la extrema derecha se descarrile por completo si aumentan el gasto sin compensaciones y hacen una corrección al DACA", agrega.

4. ¿Reautorizará el Congreso los programas de vigilancia de la NSA?

Las investigaciones sobre la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses también han centrado la atención del Capitolio en la seguridad nacional y la reunión de inteligencia estadounidense. El Congreso examina el uso que el gobierno ha dado a los programas de vigilancia.

Uno de los temas al respecto es la gran batalla para la reautorización de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, que permite al gobierno de los Estados Unidos recabar información sobre agentes extranjeros en territorio estadounidense.

Karoun Demirjian, del The Washington Post, explica que es otra prioridad para el Congreso tan pronto como regresen del receso.

"Tienen hasta fin del año para volver a autorizarlo, pero si van a poder hacerlo realmente, probablemente tengan que hacerlo cuando se debata el presupuesto, así que estamos hablando de una cuestión de días para volver a definir cuál es el programa de vigilancia más importante de la NSA ", dice Demirjian. "Podría haber un problema importante si esto no se lleva a cabo. Y en este momento, la opinión pública tiene muchas preguntas sobre lo que el gobierno está mirando o no debido a todo este reclamo de Rusia".

5. Por qué 2018 puede ser el año de las mujeres

Es una pregunta en cada ciclo electoral: ¿será el año de la mujer? Esa frase refleja lo que sucedió en 1992, cuando el Congreso dio la bienvenida a varias nuevas integrantes femeninas. Hubo muchos factores para el aumento, incluidas las audiencias de conformación de Clarence Thomas y la atención repentina sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, que animó a las mujeres a correr y votar.

Luego ve hasta el 2017, y hay conversaciones similares que están sucediendo ahora. Como lo explica Nia-Malika Henderson de CNN, eso podría afectar la configuración de 2018. Observó a primera vista los datos que el Centro para Mujeres Estadounidenses en Política está examinando en este momento.

"Al igual que con 2017, podría haber una serie de primicias en 2018. Arizona y Tennessee podrían obtener sus primeras senadoras", dice Henderson. "Podría haber un número récord de mujeres veteranas que se postulen para el cargo, particularmente en las carreras de la Cámara de Representantes, donde el número de candidatas ya es casi el doble de lo que era en este momento en 2015".