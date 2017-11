Submarino argentino desaparecido: ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir los tripulantes?

Encontrar un barco que está diseñado para no ser encontrado es más difícil que un naufragio común

(CNN) - Los esfuerzos para localizar un submarino argentino que ha estado desaparecido desde la semana pasada han sido dramáticamente acelerados por un equipo multinacional de búsqueda de barcos y aviones, dice la Armada del país.



"Hemos triplicado el esfuerzo de búsqueda, tanto en la superficie como bajo el agua, con 10 aviones", dijo Gabriel Galeazzi, portavoz de la base naval argentina de Mar del Plata.

Barcos y aeronaves de al menos siete países están recorriendo el Atlántico sur en busca del submarino ARA San Juan, que fue visto por última vez este miércoles.

"Tenemos 11 buques de la Armada Argentina, de municipios y de países que han colaborado con barcos de investigación como Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos y el Reino Unido.

"Estos barcos están siguiendo la ruta planificada del submarino, (y están) barriendo toda el área y también tenemos barcos de la Armada que se desplazan de norte a sur y de sur a norte".

Esto es lo que sabemos:

1. ¿Cuándo se supo de él por última vez?

El San Juan fue visto por última vez este miércoles en el Golfo San Jorge, a unos cientos de kilómetros de la costa de la región patagónica del sur de Argentina y casi a mitad de camino entre las bases.

Este viernes, la armada dijo que estaban "realizando operaciones para reanudar las comunicaciones con el submarino ARA 'San Juan'", según un tuit.

Es posible que el submarino haya intentado contactar sin éxito a las bases navales siete veces el sábado. El Ministerio de Defensa de Argentina dijo que las llamadas llegaron a diferentes bases entre las 10:52 a.m. y 3:42 p.m. del sábado, y duraron entre cuatro y 36 segundos.

Las señales recibidas del área fueron analizadas, pero este lunes Enrique Balbi, vocero de la Armada, dijo que no se trataban de señales provenientes del submarino en cuestión.

"Sabemos que tienen un sistema de comunicación satelital de emergencia", dijo a CNN William Craig Reed, exbuzo y submarinista de la Marina estadounidense.

"Esa es una boya que salta hacia la superficie, pueden enviar señales desde ese dispositivo", añade Reed.

2. ¿Qué pudo haber pasado?

El submarino podría haber sufrido algún tipo de "falla catastrófica", dice Reed.

Pero, agrega, "podría ser algo menor que haya causado que queden suspendidos en alguna parte o en el fondo".

Como el San Juan es un submarino diesel, no uno nuclear, "tiene una vida limitada bajo el agua", dice Reed.

El tiempo corre para los 44 submarinistas a bordo.

Si bien los submarinos de este tamaño y clase pueden permanecer en el mar durante alrededor de un mes, "eso no significa que estén equipados para estar 30 días bajo el agua".

"Depende de la última vez que recargaron sus baterías, cuánto tiempo atrás refrescaron el aire, qué hay dentro del submarino. Simplemente no lo sabemos", añade el especialista.

Si está hundido, pero todavía está intacto, tendrán de una semana a 10 días de oxígeno, dijo Peter Layton, investigador visitante del Instituto Griffith Asia de la Universidad de Griffith en Australia.

3. ¿Con qué frecuencia se debería contactar la tripulación normalmente?

Desde el punto de vista del confort de la tripulación, es probable que el submarino viaje sumergido unos 50 metros por debajo de la superficie, dice Layton, acercándose a la superficie solo para "resoplar": reponer el oxígeno, recargar las baterías usando los motores de diesel, y enviar señales de radio, una vez cada 24 horas.

Sin embargo, podría depender de si fue un tránsito directo o si el submarino estaba participando en otras operaciones en el camino, le dijo a CNN Euan Graham, director de seguridad internacional del Lowy Institute for International Policy en Sydney.

"Obviamente, las Islas Malvinas son un blanco de inteligencia para Argentina, y no hay ninguna razón para sugerir que estaba involucrado en esto, pero que aún existe la posibilidad", afirma.

4. ¿Qué tan difícil es encontrar un submarino perdido?

Encontrar un barco que está diseñado para no ser encontrado es más difícil que un naufragio común, dice Graham.

"En términos generales, están diseñados para ser plataformas furtivas", dice. "Son difíciles de detectar bajo el agua ...".

Encontrar objetos grandes en el fondo del mar es problemático, dice Layton.

Por lo general, se encuentran al escuchar pacientemente, con la esperanza de detectar los motores, o mediante un sonar activo.

"Si estás en el fondo del océano, probablemente no hagas mucho ruido", dice. "No se puede recargar el oxígeno, no se puede ejecutar demasiado equipo".

El sonar solo es realmente efectivo cuando estás buscando un submarino entre el fondo del mar y la superficie, pero este está en el fondo del océano.

"Lo que necesita es algo que mapee el fondo del mar", dice Layton, similar a los dispositivos utilizados en la búsqueda MH370.

5. ¿Cómo se encuentra el submarino?

El San Juan es un viejo submarino diesel, construido a mediados de la década de 1980, pero fue reacondicionado con nuevos motores y baterías hace unos cinco años, dice Graham.

"El casco se remonta al año 85", dice, "pero no debería perder energía de manera catastrófica".

Debido a la expansión y contracción del casco a medida que asciende y desciende, están diseñados para tener una vida útil generalmente de alrededor de 30 años. Esa vida útil ha expirado, dice Layton.

Suponiendo que el casco aún está intacto, puede soportar profundidades oceánicas de hasta 500-600 metros. Si descansa sobre la plataforma continental de Argentina, es probable que se encuentre en aguas menos profundas que esta, pero si se hundió a las profundidades del Océano Atlántico, probablemente llegó a la "profundidad aplastante": la profundidad a la que el casco se colapsa bajo presión.

6. ¿Hay algo que obstaculice los esfuerzos de búsqueda?

La costa patagónica del sur de Argentina es notoria por sus fuertes tormentas.

"Actualmente, un fuerte sistema de baja presión está causando ráfagas de viento de más de 70 kilómetros por hora y agitando el Océano Atlántico Sur con olas equivalentes a un edificio de dos pisos", dijo el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

Dado el alcance de los submarinos, el área de búsqueda podría comprender "miles de kilómetros cuadrados", dice Layton.

#AYER estas eran las condiciones meteorológicas y el estado del mar en la zona de operaciones de búsqueda y rescate del #SubmarinoARASanJuan Fueron tomadas desde el destructor ARA "Sarandí" pic.twitter.com/F8nddnWTpJ — Armada Argentina (@Armada_Arg) November 20, 2017

7. ¿Pueden enviar a otro submarino a buscarlo?

"Lo que se necesita es lo que hay en la zona, sobre todo, los barcos con sonar de rayos múltiples, para poder hacer la búsqueda correctamente", dijo el capitán naval argentino Héctor Alonso.

"Enviar un submarino al área para realizar algún tipo de búsqueda no agregaría nada porque no tienen la tecnología o los elementos necesarios para realizar una búsqueda submarina", añade.

Sin embargo, se requerirá al menos un submarino especialista de rescate si se encuentra San Juan con la tripulación aún con vida. Dado que fue construido en Alemania, el diseño es compatible con la OTAN y Estados Unidos está enviando un sumergible de rescate al área.

8. Suponiendo que lo encuentren, ¿cómo se rescatará a los miembros de la tripulación?

Incluso si se puede ubicar, el rescate tardará otro par de días, dice Graham, lo cual es problemático cuando los suministros de oxígeno están disminuyendo, especialmente cuando las condiciones de la superficie son muy difíciles.

"Es difícil operar en olas de 8 metros", dice. Además de las dificultades de un rescate, actualmente "no sabemos en qué profundidad se encuentra, (y) cuán precario podría ser el estado del casco".

La condición del submarino, suponiendo que descansa en la plataforma continental, también es una preocupación clave.

"El submarino hundido necesita estar en posición vertical, o casi, en el fondo del mar para que la (s) compuerta (s) de rescate puedan ser alcanzadas y atracadas con facilidad", dice Layton. "El fondo del mar, sin embargo, no es plano. Si el submarino está en un ángulo agudo, el acoplamiento podría ser difícil".