John Lasseter, la mente de Pixar y Disney Animation, se disculpa por gestos inapropiados y toma una licencia

(CNN) - John Lasseter, uno de los nombres más importantes de la animación, está tomándose una licencia de Disney después de lo que llamó "errores".

En una nota interna enviada a los empleados de Disney obtenida por CNN, Lasseter, quien es el director creativo de Pixar y Disney Animation, dijo que recientemente tuvo "una serie de conversaciones difíciles que me han resultado muy dolorosas".

"Nunca es fácil enfrentar tus errores, pero es la única forma de aprender de ellos. Como resultado, he pensado mucho en el líder que soy hoy en comparación con el mentor, defensor y campeón que quiero ser. Me han llamado la atención que he hecho que algunas de ustedes se sientan irrespetadas o incómodas. Esa nunca fue mi intención", escribió.

Lasseter agregó que quería disculparse con "cualquiera que haya recibido alguna vez un abrazo indeseado o cualquier otro gesto que sintiera que haya cruzado la línea de cualquier manera o forma".

"No importa cuán benigna sea mi intención, todos tienen el derecho de establecer sus propios límites y hacerlos respetar", agregó.

Según Lasseter, él y Disney han acordado "tomarse un tiempo para reflexionar sobre cómo avanzar desde aquí".

"Tan difícil como es para mí alejarme de un trabajo que me apasiona y un equipo que tengo en gran estima, no solo como artistas sino como personas, sé que es lo mejor para todos nosotros en este momento", escribió.

"Mi esperanza es que un periodo sabático de seis meses me brinde la oportunidad de comenzar a cuidarme mejor, recargarme e inspirarme, y finalmente regresar con la perspectiva y visión que necesito para ser el líder que ustedes merecen".

Un vocero de Disney dijo a CNN que la compañía está "comprometida a mantener un entorno en el que todos los empleados sean respetados e impulsados para hacer su mejor trabajo".

"Agradecemos la framqueza de John y su sincera disculpa y apoyamos totalmente su sabático", dijo el vocero.

La declaración de Lasseter se produce el mismo día en que The Hollywood Reporter, quien informó por primera vez sobre el memorando, publicó un artículo con el titular "El patrón de John Lasseter de presuntas conductas inapropiadas detallados por fuentes de Disney/Pixar".

El informe cita a un empleado de Pixar anónimo que dice que Lasseter tenía una reputación entre los empleados "por agarrar, besar, hacer comentarios sobre los atributos físicos".

Lasseter es uno de los fundadores del exitoso estudio de animación Pixar que ha estado detrás de películas como Toy Story, Finding Nemo e Inside Out. Desde su inicio, Pixar ha ganado más de 11.000 millones de dólares en la taquilla mundial y ha ganado varios Premios de la Academia.

Disney compró Pixar en 2006 en un acuerdo de aproximadamente 7.000 millones de dólares que convirtió a Lasseter en el principal jefe creativo de los dos estudios de animación de la compañía.

A Lasseter se le atribuye el resurgimiento de Walt Disney Animation Studios, que ha visto éxitos recientes como Frozen y Moana.

También es productor ejecutivo de Coco, la última película de Pixar que llegará a los cines esta semana.

Un representante de Lasseter no respondió de inmediato para comentar este caso.