Lionel Messi aún no renueva con Barcelona: ¿se irá a otro club?

(Bleacher Report) - Dentro de apenas un mes, Lionel Messi podrá negociar libremente con otros clubes una posible transferencia. En tanto, ni el jugador ni su padre ni ninguno de sus abogados ha confirmado el acuerdo que el club catalán aseguró haber llegado en julio, afirma Bleacher Report.

Así, mientras el tiempo corre, la tensión y la ansiedad en los pasillos del FC Barcelona crecen. Aun más con declaraciones como la de Ronladinho al respecto. El brasileño alimentó las especulaciones y le dijo a Goal: "Si quisiera ir a otro club -aunque soy embajador de Barcelona- lo apoyaría".

Este sábado, Joan Manuel Serrat, en un texto publicado en el diario El País, confesó que estaba "preocupado" y "confundido" por la demora en asegurar a Messi, y evocó un hecho que aún les duele: "El asunto de Neymar también había sido acordado. ¿Recuerdan?".

Recordemos: el vicepresidente de fútbol del Barcelona, ​​Jorde Mestre, afirmó que estaba "200%" seguro de que Neymar se quedaría con el club. Eso ocurrió apenas un par de semanas antes de que el brasileño fuera presentado como nueva estrella del Paris Saint-Germain.

No hay foto

Si Lionel Messi ha llegado a un nuevo acuerdo con el FC Barcelona, ​​la tradición indica que corresponde una foto publicitaria con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu. Eso no ha pasado y los que conocen el mundo del fútbol lo saben, informa Bleacher Report.

"Hay algo que no está bien", le dijo a Bleacher Report Ramiro Martin, un biógrafo de Messi, que trabaja como reportero en Barcelona.

LEE: Conoce al 'clon' iraní de Lionel Messi

"Se supone que el acuerdo está en su lugar, pero la [falta de] foto -que es simbólica pero tiene un valor muy alto- es importante por lo que simboliza y eso es preocupante", añade.

"Es sorprendente que el Barça haya permitido que esta situación se alargue, que el club no tenga la capacidad de hacer feliz a Messi y tomar esta foto largamente esperada", agregó Martin.

¿Y qué generó que la situación entre Messi y los directivos del Barcelona fuese tan compleja que hasta hiciese peligrar su continuidad en el club? El argentino sintió que el Barcelona no lo apoyó cuando tuvo problemas fiscales con España, esgrimió Víctor Font,un posible candidato presidencial en Barcelona, a Bleacher Report.

"Esperaba que el club lo defendiera mucho más. Es por eso que en el verano de 2016 estuvo muy cerca de fichar por el Manchester City, pero por suerte para nosotros, esa decisión se revirtió", detalló Font.

MIRA: El sensual baile de Antonella Roccuzzo y Lionel Messi en su boda

Otro aspecto que preocupa al capitán de la selección argentina es conocer las contrataciones que el club hará.

"Messi está interesado en saber cómo el club planea fortalecerse en cuanto al fútbol, ​​para confirmar que el club será competitivo", agregó Font. "Messi quiere ganar. Quiere buenos jugadores de su lado. No es coincidencia que ahora se hable tanto de (Philippe) Coutinho, Antoine Griezmann y demás, como las posibilidades y los fichajes inminentes".

Relación con los dirigentes

"Una foto de Messi renovando su contrato con el presidente estaría favoreciendo a Bartomeu", dijo Santi Gimenez, periodista de Diario AS. "El Barça quiere la foto. Es la oportunidad de un gran evento, algo de propaganda para la junta directiva, pero Messi no tiene interés en esto, así que dijo: 'No me importa esta foto. Mi padre puede firmar el contrato' y mi abogado, y eso es todo".

Una foto avalaría a Bartomeu en un contexto en que no tiene mucha estabilidad y Messi quiere mantenerse alejado de los líos dirigenciales. Apenas hace dos meses Agusti Benedito, un hombre que compitió con Bartomeu en las elecciones presidenciales del club en 2015, presentó una moción de censura contra el régimen de Bartomeu.

El estilo de Messi es tan ajeno al mundo dirigencial que ha optado por no tener una relación ni buena ni mala con ellos.

"No se llevó mejor con el ex presidente del club Joan Laporta, por ejemplo, que con Bartomeu. No se lleva bien con Bartomeu ni se lleva bien con él. Messi está interesado en los futbolistas, el fútbol personas y entrenadores. Cuando ve a un tipo con corbata, sospecha", dice Giménez a Bleacher Report.

Manchester City

El club inglés Manchester City ha estado pendiente de Lionel Messi por un tiempo. Tiene varios ingredientes que pueden atraer al argentino, que incluyen un proyecto serio de fútbol dirigido por los exejecutivos de Barcelona, ​​Txiki Begiristain y Ferran Soriano. El buen amigo de Messi, Sergio Agüero, está en los libros del club y, por supuesto, el ex ntrenador del Barcelona Pep Guardiola está al mando.

MIRA: Las historias detrás de los cinco mejores goles de Lionel Messi

"Man City realmente está desesperado por fichar a Messi", dijo Dean Jones a Bleacher Report. "He hablado con muchas fuentes en todo el club en los últimos meses, y si tienen la menor indicación de que Messi es capaz de hacerlo, lanzarán todo lo que puedan porque los propietarios de Abu Dhabi lo ven como la prueba definitiva de que son una de las élites de Europa".

"Los propietarios han dejado en claro que si la puerta está abierta, si Messi alguna vez quiere abandonar Barcelona, ​​están ahí para él. No es frecuente que los jugadores usualmente sepan que tienen una situación como esa para ellos", asegura Jones.

¿Se queda o se va?

Dada la trascendencia de Messi, resulta extrañísimo que el directorio de su club, que ha sufrido varias crisis en los últimos meses, haya permitido que persista la duda sobre la renovación de su contrato. Es su problema administrativo y político más urgente. Que Messi haya dejado colgada a la jerarquía del club dice mucho de su confianza en ellos.

"En mi opinión, la probabilidad de que no firme y continúe en el Barcelona, ​​tras haber dado su palabra al club es muy, muy delgada. Quiero creer que es casi cero. Habría una crisis institucional muy significativa. sería acusado de mentir y no ser confiable", le dice Font a Bleacher Report.

Para Font hay dos razones que lo llevarán a permanecer en Barcelona, aparte de estar establecido en la ciudad. "Su principal motivación es que tiene un equipo competitivo y que tiene la oportunidad de ganarlo todo. Probablemente lo que no le gusta es cuando las personas no son directas y honestas. Algunas de las situaciones con las que se ha enfrentado en su lugar de trabajo. recientemente no son consistentes con esto", refirió.

Descarga el app de Bleacher Report

Lee la nota original en inglés