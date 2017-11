Uma Thurman desata su ira contra Harvey Weinstein en Instagram

(CNN) - La actriz Uma Thurman rompió su silencio sobre las denuncias de acoso sexual en Hollywood con un mensaje de Acción de Gracias que dice que tiene "algunas razones" para enojarse. Al mismo tiempo apuntó contra Harvey Weinstein, el productor sobre el que pesan al menos setenta acusaciones de acoso sexual y cuatro violaciones.

Uma Thurman empleó el hashtag #MeToo en el mensaje publicado en su cuenta de Instagram. En él dice a sus fanáticos que les dará más detalles cuando esté lista.

El mes pasado, la actriz dijo que estaba demasiado enojada como para compartir sus pensamientos sobre las acusaciones de acoso sexual contra los principales actores en Hollywood. Ahora, ella envió este saludo navideño:

"¡Feliz Acción de Gracias a todos! (Excepto para Harvey y todos tus malvados conspiradores, estoy contenta de que esto vaya lento, no te mereces ni una bala), atentos", escribió.

"Estoy agradecida hoy, de estar viva, por todos aquellos a los que amo y por todos los que tienen la valentía de defender a los demás", fue otra parte del mensaje de Uma Thurman en Instagram.

"Dije que estaba enojada recientemente, y tengo algunas razones, #MeToo, en caso de que no puedas decirlo por la expresión de mi cara", se lee en el mensaje de Uma Thurman.

Ella dijo que se está tomando su tiempo para poder ser "justa, ser exacta".

CNN contactó al representante de Uma Thurman para obtener más comentarios.

El hashtag #MeToo se volvió viral a raíz de las acusaciones contra Harvey Weinstein después de que la actriz Alyssa Milano instó a las mujeres que han sido acosadas sexualmente o agredidas a utilizarlo para retratar la magnitud del problema.

Más de 70 mujeres han acusado a Harvey Weinstein de violación, agresión sexual y acoso desde que The New York Times y The New Yorker detallaron las acusaciones contra el productor cinematográfico durante tres décadas. Decenas de nuevas acusaciones contra hombres poderosos, desde Hollywood hasta el Capitolio, surgieron a raíz de las acusaciones de Weinstein.

LEE: Quentin Tarantino se disculpa por guardar silencio sobre los presuntos abusos de Harvey Weinstein

En octubre, Uma Thurman, visiblemente incómoda, declaró a "Access Hollywood" que estaba demasiado enojada como para hacer un comentario sobre las mujeres que presentaron denuncias de acoso sexual.

"Creo que es encomiable y no tengo una declaración adecuada para ti porque he aprendido, no soy una niña, y he aprendido que cuando hablo molesta, generalmente me arrepiento", dijo Una Thurman al reportero que la entrevistó en aquella oportunidad.

LEE: Actriz dice que Harvey Weinstein la violó y la invitó a hacer un trío

"Así que he estado esperando para sentirme menos enojada. Y cuando esté lista diré lo que tengo que decir".

Uma Thurman publicó el mensaje de Instagram junto a una imagen tomada Kill Bill, la película dirigida por Quentin Tarantino, en la que interpreta a una asesina retirada en busca de venganza.