Jeff Bezos llega a la marca de los 100.000 millones de dólares y tal vez es gracias a ti

(CNN) - Si fuiste uno de los millones de personas que compraron en Amazon durante el "Black Friday", felicidades: ayudaste a Jeff Bezos a llegar a los 100 mil millones de dólares.

Bezos, fundador y principal accionista de Amazon, alcanzó esta cifra por primera vez, de acuerdo con Bloomberg, uno de los dos servicios principales que siguen en tiempo real el valor neto de las personas más ricas del mundo.

Forbes, el otro servicio, lo muestra apenas arañando la cifra, con 99.600 millones de dólares a su nombre.

La acción de Amazon subió 2,5% el viernes para poner a Bezos en la cima. La acción recibió un empujón de los reportes que indican que las ventas en línea en Día de Acción de Gracias y "Black Friday" aumentaron 18% en comparación con el año pasado. Bezos ganó casi 2.400 millones de dólares solo el viernes.

Bezos cuenta con 78,9 millones de acciones de Amazon, con un valor de 93.600 millones de dólares. Eso no incluye todos sus valores en cartera, aunque las otras dos compañías de alto perfil que posee –el diario The Washington Post y la firma de turismo espacial Blue Origin– no afectan mucho la balanza en comparación.

Bezos alcanzó el título de persona más rica del mundo en julio, cuando rebasó momentáneamente a Bill Gates. En octubre volvió a ponerse de nuevo por delante de Gates. El fundador de Microsoft cuenta ahora con un valor de 89.000 millones de dólares, de acuerdo con Forbes y Bloomberg.

Se cree que Gates es la única persona que ha llegado a los 100.000 millones de dólares. Eso fue en 1999, cuando la burbuja de internet lo puso brevemente por encima de la marca.