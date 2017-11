El error del intérprete durante la respuesta de Colombia en Miss Universo que causó indignación

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – La corona de Miss Universo volvió a escapársele a Colombia en el último momento: es la sexta vez en la historia que el país tiene una virreina universal. Mientras la representante de Sudáfrica pasa sus primeras horas como la nueva nueva soberana de la belleza a nivel mundial, en redes sociales empezó a circular un pequeño detalle sobre la respuesta que dio la concursante colombiana durante la ronda de preguntas. Y todo por cuenta de un error que cometió el intérprete cuando tradujo las palabras de Laura González.

Venimos de un país donde la esencia de su gente hace magia #MásQueBelleza #EresQuienQuieresSer #CNB pic.twitter.com/1cKhCfbXJI — Reinado Colombia (@ReinadoColombia) November 27, 2017

“Soy supremamente apasionada por todo lo que hago, con pasión tengo disciplina, con pasión entrego todo, todo mi ser en cada escenario que piso. Así lo hice como actriz, así lo hice como Colombia y no lo dudo que así lo haría como Miss Universo. Gracias”. Estas fueron las palabras originales de González, pero su traductor confundió “con pasión” con “compasión” en todas las menciones de este término, modificando así el sentido de la respuesta.

Incluso, al principio de la traducción, el intérprete usó una palabra que no existe en inglés “appassionate”. La traducción del intérprete fue así: “Tengo una compasión increíble (aquí es donde utiliza el término “appassionate”) por todo lo que hago, con compasión tengo disciplina, con compasión pongo todo mi ser en cada situación en la que trabajo. Lo he hecho como actriz, como Colombia y no dudo que lo haré como Miss Universo”.

La confusión no pasó desapercibida en redes sociales y varios usuarios destacaron el error del intérprete, así como el hecho de que la señorita Colombia no decidiera hablar en inglés en la pregunta final:

#Missuniversetnt el traductor de #Colombia no hizo la traducción correctamente .. dijo "compasión" y no, con pasion que era lo que ella quería decir — Erika Conde (@Econdeo) November 27, 2017

Están diciendo que hubo un problema con la traducción de la respuesta de Colombia 🙊#MissUniverse #Colombia pic.twitter.com/ToxAyuyW14 — Klav ♕ INBTS-DSYLM (@klavdia_abernat) November 27, 2017

#MissUniverse Espero que noten la importancia de aprender un segundo idioma, inglés por ejemplo, Colombia y Venezuela no entendieron la pregunta por la traducción de google translate. — Blank (Fuck the rules) (@_cobos00) November 27, 2017

En #MissUniverse: Miss Colombia. Perdió por traductor. Una cosa es compasión y otra pasión. Miss Jamaica. Perdió por necesitar una red de cocinero para ponerle la corona sobre su peinado afro. Miss Sudáfrica. Ganó por su peinado anticipado como reina y sin traducción. — Lidia Sabinal (@lidia_sabinal) November 27, 2017

¿Le costó este error la corona a Colombia?

No lo sabemos, pero después de dos años de la escandalosa equivocación de Steve Harvey —cuando le dio la corona a la Ariadna Gutiérrez para luego tener que rectificar— y un nuevo certamen en que Colombia vuelve a quedar segunda, muchos colombianos se indignan con este tipo de percances que en cualquier otro contexto serían comprensibles.