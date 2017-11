5 claves para entender el conflicto mapuche en Argentina

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Sigue en aumento la tensión por el conflicto mapuche en la Patagonia argentina, y no hay solución a la vista. Este sábado, mientras se velaban los restos de Santiago Maldonado, el joven que murió en circunstancias no esclarecidas tras participar en una protesta, otro joven mapuche murió de un disparo de la Policía.

Mientras que el Gobierno asegura que la muerte de Rafael Nahuel, de 22 años, se dio en un "enfrentamiento" de dos bandos (uno de policías y otro de mapuches), la comunidad mapuche asegura que este fue asesinado por la espalda.

¿Por qué los mapuches están protestando y por qué hay enfrentamientos con las autoridades?

Mira estas cinco interrogantes y sus respuestas para conocer mejor el origen del conflicto mapuche en Argentina:

1. ¿Quiénes son los mapuches?

Se trata de un pueblo originario de la Patagonia, de antes de que este territorio austral de Sudamérica fuera dividido entre Chile y Argentina, afirma Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, la provincia donde ocurrió la muerte de Rafael Nahuel. Luego de campañas militares en la zona, durante el siglo XIX, el pueblo mapuche fue dispersado y sometido. "En la zona cordillerana, del 25% al 30% de la población tiene sangre mapuche", precisa a CNN en Español el académico e investigador.

Por su parte, Ariel Epulef, líder de la comunidad mapuche Curruhuinca, en San Martín de los Andes (Neuquén), asegura que su pueblo tiene más de 12.500 años de existencia en el territorio.

"Es una comunidad preexistente a los Estados de Argentina y Chile. Tenemos un idioma propio, eso no se puede conseguir de un día para otro", explica.

Si bien hay un sector de la academia que refiere que la comunidad mapuche no puede ser considerada un pueblo originario de Argentina, sino de Chile, y es por ello que no puede exigir propiedad sobre tierras, Del Bello asegura que "la Patagonia argentina y chilena eran un solo territorio, la frontera era difusa y el cruce de un lado a otro era algo corriente".

Epulef, por su parte, asegura que esas versiones buscan "difamar y distorsionar la historia para hacer prevalecer en Argentina la versión de que los mapuches vinimos de Chile".

2. ¿Cuál es el origen del conflicto mapuche en la Patagonia argentina?

Las personas consultadas coinciden en que el inicio de las tensiones al sur de Argentina son las compras de grandes extensiones de terreno. Una de las adquisiciones más conocidas fue la que hizo Carlo Benetton, de la familia dueña de la conocida marca italiana de ropa. Según Télam, el empresario compró terrenos que suman 900.000 hectáreas (unas 132 veces el área de Manhattan) en territorio de la Patagonia argentina.

"El tema pendiente de las tierras genera que haya una política de seguridad y de represión y la represión termina en muertes", refiere Del Bello, para quien el conflicto mapuche está bajo las suelas de quienes pisan la Patagonia. La definición de propiedades de tierras, ese es el problema, asegura. "Pese a que la Constitución nacional establece pautas para que el Estado plantee el reconocimiento y el diálogo, el reclamo es permanente".

Para Epulef, cuya comunidad la integran 450 familias mapuches, el origen va más allá de las tierras. "Son los negocios que se hacen en las tierras", precisa sobre el génesis del conflicto. "Los negocios que se hacen en Buenos Aires, donde se determina todo lo que se hace en la Patagonia, donde está el pueblo mapuche", se defiende.

Ariel Epulef agrega que lo que su pueblo pide no es un capricho, sino que está escrito en la Constitución de Argentina: "lograr el reconocimiento, todavía no logramos entender que hay que convivir con los pueblos originarios, eso es lo que pasa". Asimismo, pide políticas públicas en parques nacionales y municipios donde haya asentamientos mapuches.

3. ¿Qué dicen las partes?

Las palabras de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre la muerte de Rafael Nahuel reflejan el punto de vista del gobierno argentino: se hará respetar la ley con las herramientas que la ley argentina permite.

Bullrich aseguró que las acciones beligerantes de grupos mapuches son una violación de las leyes argentinas y "la violación de la ley tiene y va a tener consecuencias". funcionaria suscribió el informe legal que indicaba que la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel se dio "en un enfrentamiento" entre la Policía argentina y "un grupo violento".

Asimismo, Bullrich ha planteado un diálogo con la comunidad mapuche, pero que este no incluye la tolerancia de hechos violentos. "Estamos totalmente en el diálogo con todo grupo pacífico que pueda tener una protesta, una reivindicación, pero que quiera resolver los problemas en el marco de la ley y no va a haber ningún diálogo con grupos violentos que violan la ley”, reiteró.

En tanto, el grupo mapuche en el que se encontraba Rafael Nahuel aún domina el lado del Lago Mascardi, la zona donde ocurrió la muerte. Hasta el cierre de esta nota impedía que policías y fiscales entren al lugar para hallar evidencias e iniciar las investigaciones que den con el asesino del joven.

4. ¿Por qué se han intensificado estas tensiones?

Del Bello asegura que no se trata de un problema generalizado, sino que los enfrentamientos son hechos aislados. "No es que haya una insurrección del pueblo mapuche", declara a CNN en Español y recuerda que la solución está en el diálogo y el desarrollo de las políticas públicas del reconocimiento. "Si otros países, como Canadá, han logrado acuerdos con sus comunidades originarias, por qué no aquí", pregunta.

La desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida a inicios de agosto de este año, y su posterior hallazgo muerto, recrudeció el conflicto mapuche y volvió a llamar la atención de los medios. La muerte de Rafael Nahuel recuerda que la tensión sigue.

5. ¿Todo el pueblo mapuche participa en las protestas?

Ariel Epulef, quien está de acuerdo con las protestas pero no comulga con acciones beligerantes, asegura que no todo su pueblo participa ni apoya la violencia. "Hay sectores radicalizados y esta situación hace que nos pongan en el mismo lado de la balanza, cosa que perjudica a los que intentamos hacer políticas de reconocimiento", refiere.

Por su parte, Del Bello sigue la misma línea y descarta que los grupos que protagonizan sean representativos de la comunidad mapuche. "Sería darles una legitimidad que no corresponde, tampoco correspondería decir que ese es el nuevo enemigo interno, me parece que eso sería una cuestión descabezada", concluye.