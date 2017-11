Theresa May habla de cómo los retuits de Trump comprometen la relación con Gran Bretaña

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

May dijo que la visita de Trump al país no estaba en riesgo

"Soy muy clara al decir que que retuitear a Britain First fue equivocado", dijo May

(CNN) - La primera ministra británica, Theresa May, reiteró este jueves que pensaba que los retuits del presidente Donald Trump a la cuenta del grupo ultraderechista Britain First fue algo "incorrecto".

Desde Jordania, May dijo: "Soy muy clara al decir que retuitear a Britain First fue incorrecto".

"Gran Bretaña es una organización despreciable. Busca difundir la desconfianza y la división en nuestras comunidades. Se opone a la decencia británica común", dijo May.

LEE: El comportamiento de Trump genera preguntas sobre su competencia

Ella recordó que "todos debemos tomar en serio la amenaza que representan los grupos de extrema derecha", incluido el terrorismo y la difusión del discurso de odio.

Cuando un periodista le preguntó si el gobierno estaba considerando cancelar una invitación a Donald Trump para una visita de Estado, May replicó que "la invitación para una visita de Estado se ha extendido y ha sido aceptada. Todavía tenemos que establecer una fecha".

Cuando se le preguntó si los tuits de Trump son aceptables, May dijo: "Di a conocer mi clara posición en los tuits", y agregó que "esta es una relación especial a largo plazo, una relación perdurable que existe porque redunda en intereses para ambos.

"Tengo claro que la relación con Estados Unidos debe continuar", agregó.

May dijo que no es una tuitera prolífica y que no dedica mucho tiempo a ver tuits de otras personas.

Trump retuiteó este miércoles por la mañana tres videos incendiarios de una cuenta de extrema derecha británica plagada de contenido antimusulmán.



Los videos, publicados por Jayda Fransen, la líder adjunta de Britain First (Gran Bretaña primero), un grupo político ultraderechista y de extrema derecha, muestran a supuestos musulmanes atacando a personas y, en un video, rompiendo una estatua de la Virgen María.

MIRA: 'Ellos murieron por defenderme a mí y a mi amiga', adolescente víctima de ataque antimusulmán

Trump, quien previamente advirtió que la inmigración de naciones de mayoría musulmana amenaza a la seguridad europea y estadounidense, retuitea con frecuencia otros mensajes cuyas opiniones políticas considera favorables, pero que rara vez comparte mensajes tan ofensivos y explosivos como el de este miércoles.

Los retuits fueron recibidos de inmediato con indignación en el Reino Unido. Brendan Cox, el esposo de Jo Cox, la parlamentaria británica que fue asesinada el año pasado por un hombre que según se informa gritó "Gran Bretaña primero" cuando la atacó, tuiteó: "Trump ha legitimado a la extrema derecha en su propio país, ahora está tratando de hacerlo en el nuestro. Difundir odio tiene consecuencias y el presidente debería avergonzarse de sí mismo".

LEE: ¿Qué debe hacer la comunidad musulmana para evitar el terrorismo?

Fransen reaccionó jubilosamente en línea, pregonando que los videos habían sido compartidos con los casi 44 millones de seguidores de Trump. "¡DIOS TE BENDIGA TRUMP!", escribió en mayúsculas.