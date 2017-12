Ataque de talibanes en una universidad de Pakistán deja al menos 8 muertos

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Islamabad, Pakistán (CNN) - Militantes talibanes atacaron una escuela agrícola en el norte de Pakistán este viernes. Al menos ocho personas muertas y al menos 40 heridas dejó esta incursión.

Los atacantes llegaron con burkas, disfrazados de mujeres, dijo la policía a CNN. Asaltaron el Instituto de Capacitación Agrícola de Peshawar alrededor de las 10:30 a.m. hora local (12:30 a.m. ET), y los tres atacantes fueron asesinados en una hora.

Una facción de Tehreek-e-Taliban (TTP), también conocida como los talibanes paquistaníes, se atribuyó el ataque, según Mohammad Khorrasani, portavoz de la facción, que se autodenomina TTP Central.

¿Quiénes son los talibanes paquistaníes?

TTP se atribuye una larga lista de ataques violentos y mortales contra civiles y militares en la zona de mayoría paquistaní de Pakistán a lo largo de su frontera afgana.

LEE: Liberan a familia norteamericana que estuvo 5 años secuestrada por los talibanes

El grupo recibió la mayor publicidad internacional por el ataque de 2012 contra Malala Yousafzai, una niña de 14 años, y la masacre de la escuela de Peshawar, en diciembre de 2014, que dejó 145 muertos, incluidos 132 niños.

Su objetivo es introducir los dogmas de la Sharia.