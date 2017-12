10 gadgets ideales para regalar esta Navidad: ¿cuál te gusta más?

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Se dice que la Xbox One X tiene un 40% más de potencia que cualquier otra consola en el mercado actual



(CNN) - Seamos sinceros. Un buen regalo de tecnología es difícil de superar por cualquier otro tipo de presente. Los bueno es que los dispositivos o 'gadgets' funcionan para una variedad de personas de acuerdo a sus intereses particulares. Los amantes de la música disfrutarán de lo último en altavoces y los aficionados al vino harán lo mismo con un abridor de botellas eléctrico. Entonces, ya que estamos en época de regalos, pensemos en regalos electrónicos. Quien lo reciba difícilmente lo olvidará.

Para ayudarte a comenzar la búsqueda, recorrimos uno de nuestros sitios tecnológicos preferidos, Best Buy. Allí encontrarás una gran cantidad de excelentes hallazgos navideños: nuevas consolas Xbox y audífonos resistentes al sudor estuvieron entre los aparatos que más nos llamaron la atención. Hemos unido estos gadgets con las personalidades de los que los amarán.

Nota: Los precios que mostramos reflejan el precio del minorista que se detalla al momento de la publicación.

1. Altavoz inalámbrico Sonos One con Amazon Alexa Voice Assistant (199 dólares; bestbuy.com)

Perfecto para: el amante de la música.

Las configuraciones "tontas" de los altavoces son una cosa del pasado. Con la aparición de varios sistemas de parlantes inteligentes para el hogar, escuchar una lista de reproducción favorita es tan simple como decir "Alexa, comienza". El One Wireless Speaker de Sonos presenta una integración de Amazon Alexa, que lo convierte oficialmente en uno de los mejores sistemas de manos libres que puede tener el amante de la música.

Básicamente hace cualquier cosa que pueda hacer Amazon Echo, por lo que puedes pedirle por canciones, que lea las noticias y más. Este dispositivo cuenta con dos capacidades de audio y se sincroniza con dispositivos controlados por voz, aplicaciones y comandos táctiles para ayudarlo a controlar su música de la forma que más le convenga. El altavoz inalámbrico One también es resistente a la humedad, por lo que es seguro llevarlo a la terraza o dejarlo en el baño. Su tamaño compacto calza perfectamente para una estantería u otra área apretada. Es música para los oídos de cualquier verdadero audiófilo.

2. Auriculares intrauditivos Bose SoundSport (99,99 dólares; bestbuy.com)

Perfecto para: los que van al gimnasio

¿Es la persona a la que buscas regalo un fanático del entrenamiento? Si es así, apreciará un buen par de auriculares deportivos. Este pequeño dispositivo puede ayudar a garantizar que sus entrenamientos no se vean interrumpidos por cables enredados o audio de baja calidad. Mejor aún para los corredores ávidos, los audífonos inalámbricos también pueden ayudar a mejorar su forma de correr.

Cuando compres un par, busca los auriculares resistentes a la intemperie y al sudor, como los SoundSport de Bose. Su diseño duradero y la calidad estelar de audio ayudarán a garantizar que, sin importar dónde te ejercites, ya sea al aire libre o en el gimnasio local, tus listas de reproducción siempre sonarán de primera categoría.

3. Roku Streaming Stick (36,99d dólares; bestbuy.com)

Perfecto para: el adicto a Netflix

Todos conocemos a personas que están obsesionadas con sus servicios de transmisión vía 'streaming', ya sea Netflix o HBO GO, entre otros. ¿Y quién puede culparlos? Si la persona a la que le quieres dar un regalo utiliza únicamente su computadora portátil para la transmisión, es hora de una actualización. Este 'streaming stick' puede permitir que cualquier televisor se convierta en un 'Smart TV'.

El pequeño dispositivo puede conectar una TV tradicional al Wi-Fi de una casa, lo que permite que las estaciones de transmisión se reproduzcan directamente en el televisor. Es un regalo relativamente económico y que será usado a diario.

4. DJI Mavic Pro Quadcopter con control remoto (999,99 dólares ; bestbuy.com)

Perfecto para: el camarógrafo

Las imágenes aéreas de drones son geniales. Los ideal sería captar los impresionantes paisajes desde lo alto sin invertir en una gran cantidad de dinero en equipos. DJI ha creado un 'quadcopter' que es ideal para hacer esto. Su Mavic Pro es compatible con video 4K, por lo que el camarógrafo en su lista puede capturar tomas de alta calidad. Un mecanismo adicional ayuda a estabilizar la cámara incluso cuando el dron está en medio de un movimiento brusco o de alta velocidad. Esto ayuda a garantizar que toda la grabación no tenga esas típicas sacudidas. Y dado que se puede conectar el 'quadcopter' con un teléfono inteligente, este dron ligero se puede controlar fácilmente con un iPhone en lugar de un controlador. Por poco menos de $ 1,000, esta no es la opción más barata. Pero si vemos que más de 1,400 clientes han calificado el dispositivo en con 4,8 estrellas, parece que el precio vale la pena.

5. Tile Pro Sport Smart Tracker (34,99 dólares; bestbuy.com)

Perfecto para: el olvidadizo

Sí, hay que admitirlo, alguna vez hemos perdido las llaves o la billetera. Es parte de esto qe se llama vida. Pero hay una forma inteligente de asegurarse de que todos los elementos esenciales del día a día se puedan encontrar rápidamente. Tile, un rastreador discreto ayudará a tu amigo olvidadizo a encontrar sus artículos extraviados. Simplemente sincroniza el dispositivo con tu teléfono inteligente, ponlo en elementos como el llavero, la billetera o el equipaje. Este dispositivo también es lo suficientemente resistente como para ser adherido a equipos y bicicletas al aire libre. Si parece que no puedes encontrar sus pertenencias, simplemente busca la última ubicación conocida en tu teléfono. Es tan fácil como eso.

6. Consola Xbox One X (49,99 dólares; bestbuy.com)

Perfecto para: el 'gamer'

Es posible que los 'gamers' ya sepan todo acerca de la Xbox One X. Microsoft considera que su consola es la mejor para experimentar con los videojuegos en una experiencia 4K verdaderamente inmersiva. Se dice que la Xbox One X tiene un 40% más de potencia que cualquier otra consola en el mercado en este momento. Otras características impresionantes incluyen una pantalla de alta calidad, un reproductor Blu-ray 4K para transmisión de alta definición y el hecho de que el dispositivo es sorprendentemente silencioso durante el funcionamiento. Gracias a XBox One X, los juegos nunca volverán a ser lo mismo.

7. Azpen DockAll Universal Docking Station (99,99 dólares; bestbuy.com)

Perfecto para: la persona que ya tiene todos los dispositivos

Regalar un nuevo iPhone o una tableta es genial en teoría. Pero para aquel que ya posee un teléfono inteligente, un e-reader o una tableta, y un reloj inteligente, en su lugar, dale una estación de acoplamiento. Esto ayudará a asegurarse de que todos sus dispositivos estén listos para usar y de la manera más segura posible. La base de carga de Azpen es compatible con teléfonos celulares y tabletas de hasta 13 pulgadas y también cuenta con dos puertos USB de tamaño completo para encender todos sus otros dispositivos. Con sus almohadillas antideslizantes, DockAll mantendrá los dispositivos de forma segura. Y como una ventaja adicional, viene con un sistema de altavoces Bluetooth para que pueda subir el volumen de sus listas de reproducción favoritas o mantener una conversación en manos libres.

8. Dispositivo de visualización portátil de Navdy (499,99 dólares; bestbuy.com)



Perfecto para: el viajero por carretera

Para aquellos que pasan una buena parte de tiempo tras el volante de un automóvil y en la carretera, un GPS sólido es esencial. Pero si buscas algo distinto a los dispositivos tradicionales, considera Navdy. Este artilugio proyecta las instrucciones del conductor directamente a su tablero, por lo que no tiene que mirar constantemente en otros lugares para su próximo turno. Mantiene los ojos del conductor directamente en la carretera. Navdy también está controlado por voz y mano para que se pueda enviar mensajes, reproducir música y administrar llamadas entrantes, todo con una simple oración o gestos con las manos. Es la combinación perfecta entre un sistema de altavoces inteligentes, Siri de iPhone y un GPS de última generación.

9. Cámara digital Polaroid Snap de 10.0 megapíxeles (89,9 dólares; bestbuy.com)

Perfecto para: el cosmopolita

Si estás constantemente dando vueltas por el mundo, una cámara de confianza es imprescindible. Pero si viajas con un espacio de equipaje limitado, una opción de gran tamaño puede no ser la mejor para un regalo. En cambio, una Polaroid más compacta permitirá viajar con menos peso y a la vez capturar los momentos favoritos de los viajes. Mejor aún, puede imprimir fotos en el acto. La cámara también contiene una tarjeta microSD para versiones digitales a publicar en Facebook o combinar en una presentación de diapositivas. Así que no importa cómo elija conmemorar sus viajes, Polaroid lo tiene cubierto.

10. Oster Tuxedo Electric Wine Opener (17,99 dólares; bestbuy.com)

Perfecto para: el amante del vino

Piénsalo: cada segundo que pasa tratando de abrir una botella de vino es un segundo perdido al beber esa apreciada bebida. Entonces, si quieres darle una experiencia de vino completamente libre de problemas, un abridor de vino eléctrico es la solución. Este dispositivo de Oster, que cuenta con un sólido 4,8 estrellas de 5 en Best Buy, puede descorchar sus botellas favoritas de sauvignon blanc y pinot noir en cuestión de segundos. Su diseño resistente puede manejar hasta 30 corchos naturales o sintéticos en una fila, convirtiéndolo en un sumiller consumado en fiestas navideñas.