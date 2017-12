Estados Unidos reconocería Jerusalén como capital de Israel

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Washington (CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría tan pronto como el martes que su país reconoce a Jerusalén como capital de Israel, dijeron a CNN funcionarios estadounidenses y diplomáticos foráneos.

Se espera que Trump haga el anuncio al mismo tiempo que anuncia una dispensa para mantener la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv durante otros seis meses, aunque afirma que su gobierno mudará su misión diplomática a Jerusalén en algún momento, una meta largamente buscada por Israel.

Las fuentes creen que Trump intentará suavizar el anuncio ante los palestinos, posiblemente, como reportó CNN el jueves, especificando que solo la parte occidental de Jerusalén como capital de Israel, y no la parte oriental, que los palestinos reclaman como sede de su gobierno.

Las fuentes advierten que nada es seguro hasta que Trump tome la decisión final.

"El presidente siempre ha dicho que es un asunto de cuándo (se hará), no de si (se hará). El presidente sigue considerando opciones y no tenemos nada que anunciar", dijo un portavoz de la Casa Blanca. Otra fuente de la Casa Blanca dijo a CNN que no se había tomado una decisión final.

El anuncio pondría a Estados Unidos en un singular acompañamiento con sus aliados. Aunque Israel reclama Jerusalén como sede de su gobierno, ninguna embajada extranjera se ubica en la ciudad, mientras la comunidad internacional lo ve como un asunto a ser solucionado como parte de un acuerdo de paz más amplio.