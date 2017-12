El TSE anuncia el inicio del escrutinio especial en Honduras

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras dijo este domingo que el escrutinio especial se pondrá en marcha e hizo un último llamado a los observadores de oposición para participar en el proceso.

"Llamamos para que al mediodía estén aquí los observadores de ambos partidos políticos, a las 12:00 del día iniciaremos el escrutinio especial", dijo David Matamoros Batson, magistrado presidente del TSE, en un mensaje a medios.

El TSE pospuso el sábado el inicio del escrutinio especial de 1.006 actas de la elección presidencial ante la ausencia de representantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, del candidato Salvador Nasralla.

Nasralla había dicho que no aceptaba la propuesta planteada por el tribunal: "Nosotros ir a un escrutinio especial de 1.000 actas no tiene sentido porque el problema no es con 1.000 actas, el problema es con 18.000 actas", dijo el sábado a la televisora Televicentro.

El domingo, el magistrado presidente del TSE dijo que habían "sido pacientes, hemos sido prudentes" e hizo un llamado a la Alianza de Oposición para presentarse "porque a las 12 del día iniciamos el escrutinio especial".

Matamoros invitó también a los observadores que firmaron un pacto con el TSE y a las iglesias del país a presentarse en el escrutinio especial.

"Nosotros sentimos que el pueblo hondureño se merece los resultados y este no puede estar detenido, ni en manos de un partido político, ni de un candidato", dijo sobre el escrutinio especial.

"Calculamos tener listas unas 100 mesas por hora, cada hora haremos un corte y en ese momento mandaremos la información para que la procesen", dijo sobre el proceso a seguir este domingo.

A una semana de las elecciones, Honduras todavía no conoce quién es su nuevo presidente.

La reñida contienda se concentra en Nasralla y el actual presidente, Juan Orlando Hernández, quien busca su reelección. Desde el domingo, ambos candidatos se declararon ganadores. Sin embargo, el TSE no ha dado los resultados definitivos.

La tardanza en la publicación de resultados definitivos provocó disturbios entre simpatizantes de Nasralla y la policía la noche del jueves.

El viernes por la noche, el gobierno decretó un toque de queda de 10 días, efectivo de las 6 p.m. a las 6 a.m. del día siguiente, que fue calificado por Nasralla como "golpe de Estado".