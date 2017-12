Donald Trump dice que se siente "muy mal" por Flynn

(CNN) - El presidente Donald Trump dijo este lunes que se siente "muy mal" por Michael Flynn luego de que el exasesor de Seguridad Nacional se declarara culpable la semana pasada de mentirle al FBI sobre las conversaciones con el embajador de Rusia.



LEE: Trump tuitea sobre el despido de Flynn: ¿sabía que le había mentido al FBI?

"Me siento mal por el general Flynn. Me siento muy mal. Ha llevado una vida muy fuerte y me siento muy mal", dijo Trump a los periodistas este lunes antes de abordar Marine One en la Casa Blanca.

Estos son los primeros comentarios públicos de Trump sobre el asunto. El presidente también hizo eco de los tuits que publicó durante el fin de semana en los que comparó la situación de Flynn con la investigación sobre el uso de Hillary Clinton de un servidor de correo electrónico privado. Él sugirió este lunes que Clinton también mintió a los investigadores y dijo que la situación era injusta.

MIRA: Confesión de Flynn sobre contactos con Rusia, ¿advertencia para la Casa Blanca?

El FBI concluyó que Clinton no mintió durante su entrevista con los investigadores en julio de 2016. El FBI la absolvió de irregularidades criminales en julio de 2016 tras una investigación sobre su uso de un servidor de correo electrónico privado, aunque el entonces director del FBI James Comey dijo que ella había sido "extremadamente descuidada" en su manejo de información clasificada.

"Hillary Clinton mintió muchas veces al FBI, no le pasó nada. Flynn mintió y destruyeron su vida", dijo Trump. "Es muy injusto".

Los cargos contra Flynn fueron los primeros contra un funcionario del gobierno Trump en la investigación de Mueller. Flynn ahora está cooperando con los investigadores, planteando la posibilidad de que Flynn pueda proporcionar a los investigadores federales información incriminatoria contra otras personas relacionadas con el presidente.