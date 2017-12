Lo último que sabemos de la búsqueda del submarino argentino

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Los familiares piden que no se abandone la búsqueda

(CNN Español) - Han pasado 19 días desde que desapareció el submarino argentino ARA "San Juan" en aguas del Atlántico sur con 44 personas a bordo. La Armada Argentina no ha suspendido las labores de búsqueda, pero abandonó el intento de rescate de la tripulación.



MIRA: Estos son los 44 tripulantes del submarino argentino

Para las familias cada día que pasa es más difícil. Le han pedido a las autoridades que no suspendan la búsqueda de los submarinistas pues aún mantienen la esperanza.

El 23 de noviembre la Armada Argentina informó que había detectado un evento que coincidía con una explosión en la última posición conocida del submarino. Aunque aún no conocen la causa de este suceso, han descartado que haya habido un ataque.

La Armada dijo que antes de perder contacto, el navío informó de un "principio de avería" en las baterías. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, dijo que la avería reportada fue "solucionada" y que por tanto se le ordenó seguir su curso, de modo que esa falla no estaría relacionada con la explosión.

MIRA: Aclaran rumores de contacto del submarino "ARA San Juan"

La Armada Argentina ha dicho que continuará rastreando el lecho marino hasta agotar todos los medios y ha reiterado que acompañan a los familiares de los submarinistas y los mantienen al tanto de los más recientes acontecimientos.

Lo cierto es que tras 19 días, no hay más información concluyente que la explosión y que aún no hay contacto con el submarino.

MIRA: Submarino desaparecido: fin a operación de rescate de personas, sigue fase de búsqueda

Dos contactos: frustración e incertidumbre

Este domingo las autoridades argentinas informaron que habían detectado un contacto. Según Balbi, cuando se analizó de forma visual y remota el contacto, pudieron establecer que no se trataba del San Juan.

El vocero Balbi dijo que el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina "lamentan que la apresurada difusión e interpretación de las imágenes" sin previo análisis hubieran "despertado lógicas expectativas en los familiares y en la sociedad, teniendo que enfrentar ahora una nueva frustración".

En la noche del domingo, se analizó un segundo contacto, informó la Armada.

"Para ello, se trasladó el aviso ARA “Islas Malvinas”, que lleva a bordo el equipamiento ruso Pantera Plus, se trasladó a la zona de un contacto que estaba a 700 mtrs de profundidad, detectado por el “Atlantis”", afirma un comunicado de la institución este domingo.

No obstante, el equipo no pudo detectar el contacto, así que irán de nuevo a esta zona, azotada por fuertes olas, dijo la Armada.

MIRA: No era el submarino: Armada argentina lamenta "nueva frustración" tras contacto negativo

Más naves se suman a la búsqueda

Este lunes Balbi informó que un buque ruso se suma a las labores de búsqueda, pero que hasta el momento no hay novedades sobre la ubicación del sumergible.

El submarino argentino ARA "San Juan" desaparecido el 15 de noviembre tiene en vilo a Argentina y al mundo. Actualmente, según información de la Armada, 9 buques rastrean el lecho marino: 4 argentinos, uno chileno, una embarcación británica, un buque estadounidense, uno brasileño y uno ruso.

El área de búsqueda se concentra en torno a la anomalía hidroacústica en una zona de 40.000 kilómetros cuadrados.

Los familiares protestan

Los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos a bordo del submarino marcharon este domingo desde la Base Naval de Mar del Plata hasta le Casino Central pidiéndole a la Armada Argentina que no cese las labores de rescate.

"Nosotros queremos una respuesta. No tenemos la certeza de nada, ninguna hipótesis, y eso me genera mucho dolor. Para mí, en este momento, mi hijo está navegando", afirmó a radio Delta Jorge Alberto Villareal, padre del jefe de operaciones del submarino.

Otra de los familiares identificada únicamente como Marta por la agencia Télam, dio declaraciones a la radio Latina en la que afirmó que está en ayuno y que sabe que su hermano está con vida.

"La verdad estoy bien, más fuerte que nunca, hoy es mi noveno día de ayuno. Sigo con la misma convicción con la misma fe, que van a volver los 44. Sentí que dios me habló y me dijo que no abandone, porque mi hermano estaba con vida", afirmó.