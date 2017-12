Esta mujer desafía las arraigadas tradiciones de Japón preparando sushi

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

"Cuando me muera, sentiré que soy feliz de haberme convertido en una chef de sushi", dice ella

(CNN) - Las mujeres chefs de sushi no son muy comunes en Japón.

En una industria respaldada por estereotipos y creencias profundamente arraigadas, los hombres usualmente dominan los mostradores de sushi. Pero Yumi Chiba salió para desafiar esa tradición.

“Cuando se trata de chefs de sushi, la gente dice ‘Eres una mujer y la temperatura de tu cuerpo es alta, así que no puedes hacer un sushi apropiado’”, le dijo Chiba a CNN Travel. “¿Quién decide eso?”.

Siguiendo el negocio familiar, Chiba ahora dirige el restaurante que su padre abrió hace cinco décadas, Anago no Uotake Sushi, que está ubicado en la ciudad de Shizuoka en la costa sur de Japón, a unas dos horas en tren desde Tokio.

Chiba ha preparado sushi durante 20 años, pero en un principio nunca intentó seguirle los pasos a su papá.

“Quería evitarlo [volverme una chef de sushi] y me fui a casa para vivir en Tokio durante 10 años”, relata.

“Solo regresé a Shizuoka cuando me iba a casar y ayudaba en el restaurante como empleada de medio tiempo. Pero entre más aprendía, más interesada estaba. Le dije a mi padre ‘Quiero hacer sushi, ¿puedes enseñarme?’ Él no creía que yo me iba a hacer cargo del restaurante eventualmente”, agrega.

El papá de Chiba fue su mentor y la ayudó a convertirse en una de las chefs de sushi más reconocidas de Japón, pero había lecciones para las que no podía prepararla.

Chiba dice que enfrentó muchos obstáculos trabajando como mujer haciendo sushi, aunque no le sorprendió que estuvieran enfocados en su género.

‘Un chef de sushi es un chef de sushi’

“Los desafíos que enfrenté en el mundo de la preparación del sushi estaban dentro de mis expectativas”, recuerda.

“Por ejemplo, las personas pueden decir que la temperatura en las manos era cálida, la gente señalaba que yo usaba maquillaje y siempre me hacían ciertas preguntas relacionadas con ser una chef de sushi”, dice Chiba.

Ella cuenta que la gente usualmente le decía que debía hacer sushi de una manera más delicada porque ella es mujer, “pero eso es totalmente falso”, dice. “No hay feminidad ni masculinidad cuando se trata de hacer sushi. Un chef de sushi es un chef de sushi”.

Hace siete años, Chiba descubrió que tenía cáncer. Meses después, tras una operación exitosa, regresó al restaurante con una nueva perspectiva sobre cómo podría vivir su vida sin arrepentimientos.

“En ese momento, estaba agradecida con las personas que estaban a mi alrededor, agradecida con las cosas que me rodeaban e incluso, agradecida con las situaciones en las que me encontraba porque nunca sabes qué puede pasar”, dice.

“Puedo hacer esto después. Lo haré mañana: esas solas palabras que no funcionaban para la situación en la que yo estaba. Así que con tal de no arrepentirme, aprendí a vivir cada momento con toda mi energía”, agrega.

Para ella hacer sushi es “hacer felices a los clientes” que tiene en frente.

“Cuando me muera, sentiré que soy feliz de haberme convertido en una chef de sushi. Esto feliz por lo que he hecho”, puntualiza.

Anago no Uotake Sushi (穴子の魚竹寿し), 122, Kusanagi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0886. (〒424-0886 静岡市清水区草薙122);+81-54-345-8268