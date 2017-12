Hollywood establece nuevas normas de conducta tras acusaciones contra Weinstein

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Weinstein ha rechazado repetidamente "cualquier acusación de sexo no consentido"

(CNN) - La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos estableció nuevos estándares de conducta para sus miembros tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada que han sacudido a Hollywood en los últimos meses.

LEE: La lista incompleta de poderosos acusados de acoso sexual

La directora ejecutiva de la Academia, Dawn Hudson, envió la noche del miércoles una carta a sus miembros en la que se delinean los estándares que se espera cumplan los aproximadamente 8.500 integrantes.

MIRA: ¿Por qué hay más denuncias de acoso sexual que en el pasado?

La misiva dice que una fuerza especial de tarea fue formada para definir dichos estándares.

"En el transcurso de semanas, la fuerza de tarea consultó con profesores de ética, negocios, filosofía y derecho de (las universidades) Georgetown, Harvard, Notre Dame y Stanford, así como expertos en recursos humanos y acoso sexual", dice la carta. "Nos reunimos con nuestras contrapartes en la Academia de la Televisión y BAFTA (la academia británica) y, como referencia, también revisamos los códigos de conducta de otras organizaciones, incluyendo AFI, Film Independent y UCLA".

La industria se vio sacudida por escándalos que han resonado más allá de Hollywood desde octubre, cuando el diario The New York Times y la revista New Yorker publicaron historias que incluían explosivas acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein. Algunas mujeres lo han acusado de violación.

MIRA: Las actrices que demandaron a Harvey Weinstein

A través de su portavoz, Weinstein ha rechazado repetidamente "cualquier acusación de sexo no consentido".

Desde entonces, otros hombres de alto perfil, incluyendo el actor Kevin Spacey, el director Brett Ratner y los periodistas Matt Lauer y Mark Halperin, han enfrentado acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El comunicado de dos párrafos, que conforma los estándares de conducta, fue aprobada el martes en una reunión de la junta de gobernadores de 54 miembros de la Academia.

Esta hace notar que "no hay lugar en la Academia para personas que abusan de su estatus, poder o influencia de una manera que viole los reconocidos estándares de decencia".

MIRA: El mundo del acoso sexual al descubierto

"La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación con base en género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad", dice el comunicado. "Si la Junta de Gobernadores detecta que cualquiera de los miembros ha violado estos estándares o que ha comprometido la integridad de la Academia con sus acciones, la Junta de Gobernadores podría tomar cualquier acción disciplinaria permitida por los estatutos de la Academia, incluyendo la suspensión o la expulsión".

La junta incluye a personajes como Whoopi Goldberg, Laura Dern, Tom Hanks y Steven Spielberg.

Weinstein fue expulsado de la Academia en octubre, días después de que su supuesta conducta inapropiada se hiciera pública en los medios.