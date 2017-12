Hope Solo anuncia su postulación a la presidencia de la Federación de Fútbol de Estados Unidos

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Hope Solo no es la única persona que ha anunciado su candidatura a la federación de fútbol de Estados Unidos

(Bleacher Report) - Hope Solo, exarquera del equipo femenino de fútbol de Estados Unidos,, anunció este jueves que lanzará su candidatura a la presidencia de la Federación de Fútbol de su país, reporta The Bleacher Report.

En una publicación en Facebook, Solo dijo que está postulando al cargo y que se centrará en solucionar un "problema sistemático" en el fútbol juvenil que les brinda una ventaja inherente a los niños de entornos de clase media y media alta.

Hope Solo aseguró que el "sistema se ha establecido para discriminar e ignorar a los desfavorecidos, por la pedante idea de que Estados Unidos posee los mejores atletas del mundo, por lo que podemos estar bien sin tener los mejores jugadores de fútbol del mundo".

La mujer de 36 años agregó que su campaña tendrá cuatro ejes fundamentales: crear una cultura ganadora, igualdad y problemas de las mujeres, la juventud y la diversidad en todos los niveles y la transparencia del gobierno financiero en el fútbol de Estados Unidos.

Hope Solo no es la primera candidata a la federación. The New York Times informó que Kathy Carter, una exarquera universitaria y presidenta de Soccer United Marketing, también postulaba.

Más allá de Griffin y Solo, la lista de candidatos incluye un trío formado por Eric Wynalda, Paul Caligiuri y Kyle Martino, el abogado de Nueva York Michael Winograd, el vicepresidente de US Soccer Carlos Cordeiro y el gerente de la Conferencia del noreste de la Liga de fútbol de United Premier Paul Lapointe.

