Las revelaciones de Macri en diálogo con Longobardi: Cristina, Trump y Nisman

"(Cristina Fernández) tiene que ir y someterse a la Justicia, dar las explicaciones y los jueces decidirán. El presidente no tiene por qué meterse en eso"

(CNN Español) - Mauricio Macri no ha hablado mucho con la prensa. De hecho, son contadas las entrevistas extensas que ha dado en sus dos años de gobierno. Y este domingo, al cumplirse justamente el segundo aniversario, el mandatario discutió a plenitud con el prestigioso periodista Marcelo Longobardi para hacer un balance de su gestión y tocar los temas más importantes de Argentina, la región y el mundo en la primera edición especial del programa "En diálogo con Longobardi" de CNN.

Macri compartió sus opiniones sobre Donald Trump, Cristina Fernández de Kirchner y la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, pero también dio espacio a hablar de su posible reelección, su equipo de trabajo y lo que llamó "un cambio cultural" en Argentina que ha permitido que su coalición se impusiera en las elecciones legislativas para avanzar la agenda de su gobierno, sin necesidad de "ahondar de lo mal que estaba el país", según él.

El presidente de los argentinos dice sentirse "feliz" con lo que su administración ha logrado en estos dos años. "Sobre todo si uno tiene en cuenta el punto de partida. Estábamos al borde de llegar al lugar de Venezuela. Al borde de una crisis como la de 2001. Recibimos un país que no tenía reservas en el banco central, no tenía energía, la infraestructura colapsada. No tenía un sistema de información con el cual uno pudiese empezar a trabajar: hubo que reconstruir el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) y toda la información creíble y confiable para poder tomar decisiones".

"Y de ese lugar salimos adelante porque había una decisión profunda de los argentinos a favor de un cambio, no económico, un cambio cultural", añadió.

En octubre, la coalición de Macri se impuso en las elecciones legislativas en Argentina, donde resaltaron la victoria en el Senado por la provincia de Buenos Aires de Esteban Bullrich, sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de Elisa Carrió en Buenos Aires, capital.

Macri considera que ese tipo de victorias son manifestaciones del "entusiasmo hacia la construcción de un nuevo futuro".

El agradecimiento a Trump

El presidente argentino, algunas veces comparado con Trump por su previa trayectoria empresarial, manifestó particular agradecimiento con el mandatario estadounidense, pero se desligó de su forma de gobernar y su papel en el mundo. "(Trump) tiene una visión que no comparto. Pero igual estamos en posiciones extremas contrarias. Estados Unidos es uno de los países que más se abrió al comercio internacional y Argentina estuvo aislada durante muchos años del mundo", le dijo a Longobardi, que se trasladó a la Casa Rosada para la entrevista.

Si bien hay una distancia práctica entre Macri y Trump en su perfil de gobernantes, los une una amistad de vieja data y una cercanía en temas de cooperación estatal. "Yo me llevo bien (con Trump)", dijo Macri. "Tal vez soy el único que lo conoce de su vida anterior y la verdad que él ha demostrado un enorme interés y se preocupó personalmente por los temas de Argentina, así que yo tengo que estar muy agradecido. Insisto en este último aporte que ha hecho Estados Unidos para la búsqueda del submarino ha sido muy impresionante y esos también son gestos que demuestran una vocación de amistad muy grande".

Argentina, ¿hacia el progreso o hacia una crisis?

Uno de los temas más relevantes en el ámbito argentino es el económico. Macri, que gobierna un país que se ha enfrentado a varias crisis, reconoce que Argentina podría caer en una nueva si su gobierno no consigue corregir algunos de los factores macroeconómicos más importantes del país, pero señala que la ayuda internacional ha sido clave para que evitar una nueva debacle económica. "Nos propusimos a hacerlo en cuatro años, cinco años, y el mundo nos está acompañando. Si hay algo que hay que agradecer es el acompañamiento del mundo desde que tomamos el gobierno".

Macri explica que los cambios "profundos" que quiere hacer su gobierno buscan, en primera instancia, resolver la pobreza, y en cinco años "tener un equilibrio fiscal perfecto, con una carga impositiva que permita el desarrollo del sector privado, la generación de empleo de calidad y que los argentinos puedan elegir dónde vivir y trabajar".

Los principales desafíos para lograrlo reducir el déficit, dijo, han sido recabar la información real y lograr equilibriod tanto en materia presupuestaria como de apertura con el mundo.

"Las dos cosas que explican el no crecimiento de la Argentina en los últimos 70 años son, uno, no haber entendido nunca la necesidad de tener un presupuesto nacional que respete los límites que nos dan los ciudadanos en términos de los impuestos que pueden pagar, (...) y la segunda cosa que nunca ha logrado la Argentina es una inserción inteligente con el mundo: siempre se mete demasiado o se aísla del mundo, y nunca ha logrado un equilibrio", dijo.

¿Cómo planea reducir la enorme inflación? "Seguir bajando el gasto público: el secreto es ese, no hay otro", respondió. "La política tiene que ser austera".

El mandatario aseguró que uno de los sectores claves para la recuperación económica y la generación de empleo es lo que llamó una "revolución del turismo".

El futuro de Cristina Fernández de Kirchner, en manos de la Justicia

Longobardi le preguntó a Macri si considera, como dicen algunos, que debe ir presa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien esta semana el juez federal argentino Claudio Bonadio procesó y pidió su desafuero para poder detenerla, en el marco del presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, que en 1994 dejó 85 muertos.

"Tiene que rendir cuentas frente a la Justicia, tiene muchas denuncias", fue su respuesta. "Ella tiene que ir y someterse a la Justicia, dar las explicaciones y los jueces decidirán. El presidente no tiene por qué meterse en eso", respondió.

Además, el presidente rechazó las versiones que indican que tenga un supuesto acuerdo con de impunidad con la actual senadora Fernández de Kirchner. "No pude ni siquiera ponerme de acuerdo en las transferencias de los atributos, ¿cómo voy a tener un acuerdo de ese tipo?", dijo.

¿A Nisman lo mataron?

Longobardi también se refirió en la entrevista al caso judicial más sonado y polémico de los últimos años en la Argentina: la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su casa el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández y a varios funcionarios del gobierno por el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes por el atentado a la mutual judía AMIA.

¿Cree usted que al fiscal Nisman lo mataron?, le preguntó Longobardi. "Y, la verdad que, a esta altura, sí. Sí, la última pericia que tenemos, dice eso", dijo Macri.

En noviembre un reporte de Gendarmería arrojó nuevos detalles que no habían sido establecidos en las primeras investigaciones y que apuntarían a que Nisman habría sido asesinado. Según este informe, en el cuerpo de Nisman se encontraron residuos de ketamina, tenía el tabique fracturado y presentaba una fractura en la cadera. Concluye que fue golpeado por dos personas quienes la madrugada del domingo 18 de enero de 2015 lo drogaron y lo llevaron frente a la bañera. La víctima estaba apoyada en una de sus rodillas. Según el reporte, uno de sus atacantes lo sujetó por las axilas mientras el otro le puso el arma en el lado derecho de la cabeza para apretar el gatillo a las 2:45 de la mañana.

El conflicto mapuche

La tensión por el conflicto mapuche en la Patagonia argentina —cuyo inicio son las tensiones por las compras de grandes extensiones de terreno– aumentó tras la muerte de Santiago Maldonado tras participar en una protesta en agosto, y la del joven mapuche Rafael Nahuel por un disparo de la Policía.

Macri señala que el conflicto es con una "minúscula parte de la comunidad mapuche" que se ha tornado violenta, pero que su gobierno "le ha dado prioridad al tema indigenista".

"Ha surgido este pequeño grupo que hemos visto que lo que ha hecho es radicalizarse en la violencia sistemáticamente. Desde Buenos Aires ignoramos desde la centralidad lo que pasaba en Chubut, en Neuquén, en Río Negro, con episodios de altísima violencia, reflejo de situaciones peores en Chile", dijo.

"Lo que queda claro es que ahora vamos a trabajar en conjunto con los gobernadores —como no se hizo en el gobierno anterior— para apoyar la justicia, porque finalmente es un tema judicial", manifestó el presidente. "Acá dialogando se puede encontrar todo tipo de soluciones, pero desde la violencia y extorsión no hay posibilidad de construir nada".

¿Aspirará a la reelección?

"Yo he dicho que estoy listo para continuar con nuestra tarea si así lo demandan, pero no es el momento de hablar, falta mucho", dijo Macri.

No obstante, agregó: "Siento que la última elección clarificó mucho las cosas, para que ellos que creían que nos íbamos a ir apresuradamente del poder, ahora comprendieron que nosotros expresamos una vocación de cambio de los argentinos".

