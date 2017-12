Encuentran pie desmembrado en la costa de Canadá... y ya van 13

(CNN) - Un hombre que paseaba a su perro sobre una playa de Columbia Británica esta semana hizo un descubrimiento espeluznante: un pie en un zapato, junto con parte de una pierna. Al misterio se añade que se trata del pie número 13 que llega a las costas de esta provincia de Canadá en la última década.

"Nuestro análisis inicial sugiere que son restos humanos y haremos mayores investigaciones y pruebas... en las próximas semanas", dijo Andy Watson, portavoz del servicio forense local, sobre el descubrimiento realizado el jueves. Los restos incluían una tibia y un peroné.

El servicio forense dijo que todos los 12 pies hallados previamente eran humanos. La dependencia identificó ocho de ellos y determinó que pertenecían a seis individuos.

No se identificó actividad criminal en esos casos, de acuerdo con el servicio forense, aunque no dijo cómo se llegó a esa conclusión.

La Policía Montada de Canadá y el servicio forense están tratando de identificar al dueño del pie hallado esta semana, así como la causa de su muerte.

No está claro por qué tantos pies han aparecido en la costa de Columbia Británica. Cuando se le preguntó, el portavoz del forense dijo: "No soy capaz de decir" la razón. No obstante, Watson dijo que "no hay razón para creer que (los casos) están conectados entre sí de todos modos".