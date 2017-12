Dos senadores piden la renuncia de Trump por acusaciones de agresión sexual y acoso

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Dos senadores demócratas hicieron un llamado a la renuncia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este fin de semana, citando múltiples acusaciones de mujeres que lo han señalado de agresión sexual y acoso.

Los senadores demócratas Cory Booker y Jeff Merkley hicieron el llamado.

En una entrevista con Vice, después de un evento de campaña para el candidato al Senado de Alabama Doug Jones, Booker dijo: “Acabo de ver al senador Al Franken hacer algo honorable y renunciar a su cargo. Mi pregunta es, por qué Donald Trump no hace lo mismo, pues tiene acusaciones más graves contra él, y más mujeres lo han acusado. El patrón de hechos en él es mucho más contundente que el patrón de hechos en Al Franken ".

El senador demócrata de Minnesota, Al Franken, dijo el pasado jueves que renunciaría, luego de que varias mujeres lo acusaran de manosearlas y besarlas a la fuerza.

Merkley se unió a este llamado en un correo electrónico para recaudar fondos.

“Quiero ser absolutamente claro. Donald Trump debería renunciar a la presidencia”, dijo Merkley.

“Al menos 17 mujeres lo han acusado de una horrible conducta sexual inapropiada, y les creo. Además, él se jactó en una grabación sobre ese comportamiento. Esto no se trata de política. No concuerdo en muchas cosas con él, pero no se trata de esto”, dijo el senador demócrata en un correo electrónico.

Varias mujeres han acusado al presidente Donald Trump de acoso sexual, y durante la campaña presidencial de 2016, salió a la luz una grabación de 2005 en la que presumía que manoseaba a mujeres. Trump atribuyó su lenguaje en la grabación a “una charla de vestidores” y negó cualquier comportamiento indebido.

El senador independiente de Vermont Bernie Sanders estuvo a punto de hacer un llamado a la renuncia del presidente, pero en cambio dijo que es algo en lo que Trump “podría querer pensar”.

“Lo que acabo de decir es que Al Franken consideró apropiado dimitir. Aquí tienes un presidente que ha sido acusado por muchas mujeres de acoso, que dijo en una grabación que acosó a mujeres. Tal vez podría querer pensar en hacer lo mismo”, dijo Sanders en el programa Meet the Press de NBC.