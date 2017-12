Estas son las películas que encabezan las nominaciones a los Globo de Oro 2018

"Call Me by your Name", “Dunkirk”, “The Post”, “The Shape of Water” y "Three Billboards" lideran las nominaciones a los Globo de Oro

(CNN) - La lista de nominaciones de este año de los Globo de Oro estuvo escasa de películas taquilleras y llena de películas independientes.

Entre las nominadas a Mejor Película de Drama están la historia sobre el paso de la niñez a la adultez Call Me by your Name, la épica película de guerra Dunkirk, la película sobre periodismo The Post, la historia de amor The Shape of Water, y el misterio de asesinato, Three Billboards.

The Shape of Water, de Guillermo del Toro, —una película sobre un custodio mudo que forma una relación inusual— lidera la lista con siete nominaciones, incluyendo Mejor Guión de Cine, Mejor Puntaje Original, Mejor Actor y Actriz secundarios, Mejor Actriz y Mejor Director. The Post y Three Billboards tienen seis nominaciones cada una.

La Mejor Comedia de cine o musical seguramente causará controversia pues entre los nominados está el thriller con trasfondo social Get Out, que aborda la temática racial.

The Disaster Artist, The Greatest Showman, I Tonya y Lady Bird también están nominadas.

En la categoría a Mejor Actor de Drama, los nominados son Timothée Chalamet por Call Me by Your Name; Daniel Day-Lewis por Phantom Thread; Tom Hanks por The Post; Gary Oldman por Darkest Hour, y Denzel Washington por Roman J. Israel, Esq.

En la categoría de Mejor Actriz en una película de drama están nominadas Jessica Chastain por Molly's Game; Sally Hawkins por The Shape of Water; Frances McDormand por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri; Meryl Streep por The Post, y Michelle Williams por All the Money in the World.

Guillermo del Toro, Martin McDonagh, Christopher Nolan, Ridley Scott y Steven Spielberg están nominados a Mejor Director.

Ninguna directora mujer fue nominada, a pesar de la crítica y el popular éxito de La Mujer Maravilla, de Patty Jenkins y el debut de Greta Gerwig como directora en Lady Bird.

También es sorprendente que Jordan Peele haya sido pasado por alto en las categorías de Mejor Director y Mejor Guión por Get Out. Peele es es primer director y escritor negro en tener un debut en una película que sobrepasara los 100 millones de dólares en taquilla en el mes de su estreno.

El protagonista de la película, Daniel Kaluuya, fue nominado como Mejor Actor en una Película, Musical o Comedia junto a Steve Carell (Battle of the Sexes), Ansel Elgort (Baby Driver), James Franco (The Disaster Artist) y Hugh Jackman (The Greatest Showman).

Otro proyecto notablemente ausente fue The Big Sick, cuya estrella Kumail Nanjiani coescribió la comedia romántica semiautobiográfica con su esposa Emily V. Gordon.

Seguramente habrá mucho revuelo por las tres nominaciones del drama All the Money in the World.

La película, basada en el secuestro del nieto del magnate J. Paul Getty en la década de 1970, ganó tres nominaciones para Michelle Williams como Mejor Actriz en una película de Drama; Christopher Plummer, como Mejor Actor de Reparto, y Ridley Scott como Mejor Director.

All the Money in The World estuvo recientemente en los titulares cuando Plummer reemplazó a Kevin Spacey a raíz de que este último se viera envuelto en un escándalo de mala conducta sexual. Plummer regrabó todas las escenas de Spacey.

Los Globo de Oro se entregarán el 7 de enero de 2018 en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California.