Chef Batali deja sus negocios en medio de señalamientos de mala conducta sexual

Batali tiene una empresa de restaurantes y es el presentador de "The Chew" en ABC

(CNN) - El famoso chef Mario Batali se está alejando de su negocio de restaurantes y del programa de televisión ABC en medio de acusaciones de mala conducta sexual.



Batali dijo en un comunicado a CNNMoney que está "profundamente apenado" por cualquier dolor o humillación que haya causado.

"Me disculpo con las personas a las que he maltratado y herido", dijo Batali. "Ese comportamiento fue incorrecto y no hay excusas. Asumo toda la responsabilidad y lamento profundamente cualquier dolor, humillación o incomodidad que haya causado a mis compañeros, empleados, clientes, amigos y familiares".

Esa declaración se hizo pública por primera vez el lunes en una investigación en Eater, el sitio web de noticias del restaurante. El informe de Eater incluyó cuatro relatos de mujeres que afirmaron que Batali "las tocó de manera inapropiada en un patrón de comportamiento que parece abarcar al menos dos décadas".

Las mujeres, algunas de las cuales trabajaban para Batali, afirmaron que las había manoseado, según Eater. La historia no dio sus nombres.

Batali no se refirió a la investigación de Eater en su declaración. Pero dijo, "aunque las identidades de la mayoría de los individuos mencionados en estas historias no me han sido reveladas, gran parte de la conducta descrita coincide, de hecho, con las formas en que actué".

"Construimos estos restaurantes para que nuestros invitados pudieran divertirse y disfrutar, pero yo llegué demasiado lejos en mi propio comportamiento", dijo. "No cometeré ese error otra vez".

Batali y Bastianich Hospitality Group, una colección de restaurantes, confirmaron a CNNMoney que Batali se ha alejado de las operaciones de la compañía.

Sigue siendo propietario del grupo, que fundó con el restaurador Joe Bastianich. Un portavoz dijo que Batali y los propietarios están revisando ese papel.

"Tomamos estas acusaciones muy en serio", dijo B & B en un comunicado, que primero se proporcionó a Eater. "Nos enorgullecemos de ser un lugar de trabajo para nuestros empleados donde puedan crecer y brindar un excelente servicio con la misma oportunidad y sin discriminación.

El grupo agregó: "Tenemos políticas y prácticas firmes que abordan el acoso sexual. Capacitamos a los empleados en estas políticas y las aplicamos, incluido el despido".

El vocero de B & B dijo que la compañía también investigó una queja sobre el comportamiento de Batali en octubre. Fue la única queja que B & B ha recibido sobre Batali, dijo la compañía.

Un empleado de uno de los restaurantes del grupo reportó "comportamiento inapropiado", de acuerdo con el vocero, quien no reveló el nombre del restaurante ni los detalles sobre el incidente.

El vocero de B & B dijo que Batali fue aconsejado, reprendido y obligado a someterse a un entrenamiento adicional de acoso sexual. Después de ese informe, se ofreció voluntario para no ir al restaurante mencionado en la denuncia.

En las últimas semanas, se alejó de su función operativa por completo, dijo el vocero, quien se negó a decir nada más sobre lo que llevó a esa decisión. La compañía dijo que no tenía conocimiento de otras quejas en sus restaurantes.