La Casa Blanca niega reporte de que Trump dijo que los inmigrantes de Haití "tienen sida"

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Lo más importante

The New York Times escribió que, de acuerdo con dos funcionarios no identificados, Trump dijo durante una reunión que las personas que llegan desde Haití "todas tienen sida"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, emitió un comunicado negando que Trump hiciera esos comentarios

El Times dice que su reporte fue producto de más de tres docenas de entrevistas