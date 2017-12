En entrevista con el príncipe Enrique, Obama advierte que las redes sociales se usan para dividir

(CNN) - El expresidente de EE.UU., Barack Obama, ha instado a las personas en puestos de liderazgo a no utilizar las redes sociales de una manera que fomente la división.



En una entrevista de la BBC realizada por el príncipe Enrique, Obama advirtió que Internet corre el riesgo de reforzar los prejuicios de las personas y conducir a una sociedad fracturada.

"Todos nosotros en el liderazgo tenemos que encontrar formas en que podamos recrear un espacio común en Internet", dijo Obama. "Uno de los peligros de Internet es que las personas pueden tener realidades completamente diferentes. Pueden verse envueltas en información que refuerce sus sesgos actuales", dijo.

Obama no mencionó al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su nombre durante la entrevista, que dijo fue la primera desde que dejó el cargo.

Sin embargo, la campaña y la presidencia de Trump se han caracterizado por su uso franco de Twitter.

Obama, que fue entrevistado para una edición del programa de la BBC Radio 4 Today, editado por el príncipe Enrique y transmitido este miércoles, dijo que era un desafío aprovechar al máximo las oportunidades brindadas por las redes sociales.

"La pregunta tiene que ver con cómo aprovechamos esta tecnología de una manera que permite una multiplicidad de voces, permite una diversidad de puntos de vista, pero no conduce a una balcanización de la sociedad y permite formas de encontrar un terreno común", dijo en la entrevista, que fue grabada en septiembre durante los Juegos Invictus en Toronto, Canadá.

Obama dijo que era importante que las personas se desconectaran y conocieran a otras personas en sus comunidades, "porque la verdad es que en Internet todo se simplifica y cuando uno se encuentra con gente cara a cara, resulta complicado", dijo.

"Creo que una de las cosas que queremos hacer es que estamos trabajando con jóvenes para construir plataformas para el cambio social", dijo. "Asegúrense de que no crean que el simple hecho de enviar un hashtag en sí mismo está generando un cambio. Puede ser una manera poderosa de crear conciencia, pero luego deben ponerse en pie y hacer algo".

'Todavía hay trabajo sin terminar'

Cuando Enrique le preguntó a Obama cómo se sintió el día que dejó el cargo en enero de este año, el expresidente describió sentimientos encontrados.

"La sensación de que había una finalización, y de que habíamos hecho el trabajo de una manera que preservaba nuestra integridad y nos había dejado completos y que no habíamos cambiado fundamentalmente, creo que fue una sensación satisfactoria", dijo.

"Eso se mezcló con todo el trabajo que todavía había por hacer y las preocupaciones sobre cómo avanza el país. Pero en general había una serenidad allí, más de lo que hubiera esperado", añadió.

Obama también rindió homenaje a la exprimera dama Michelle Obama, describiéndola como una "persona espectacular, divertida y cálida" que, a pesar de no estar inclinada políticamente, lo había apoyado durante todo el proceso y había sido "la mejor primera dama que ha habido alguna vez"".

Cuando el príncipe le preguntó cuál fue el mayor cambio para él después de sus ocho años en el cargo, Obama reflexionó sobre un ritmo de vida más lento y la nueva libertad que tenía para decidir cómo enfocar sus actividades.

"Las cosas que son importantes para mí no han cambiado, todavía me importa hacer de los Estados Unidos y el mundo un lugar donde los niños reciban una educación, donde las personas que están dispuestas a trabajar duro puedan encontrar un trabajo que pague un salario digno, conservar los increíbles recursos de nuestro planeta para que las generaciones futuras puedan disfrutar de la belleza de este lugar como lo hicimos nosotros", dijo.

Obama dijo que ahora tenía que "confiar más en la persuasión que en la legislación", pero que le gustaba poder concentrar sus energías en las causas que más le importaban.

Recordando lo que extraña sobre la presidencia, Obama mencionó a su equipo, la naturaleza gratificante y la intensidad del trabajo que hicieron, y poder viajar sin atascarse en el tráfico.

¿Invitación a la boda real?

Interrogado en vivo en el aire luego de que se transmitiera la entrevista pregrabada, el príncipe Enrique dijo que la lista de invitados aún no se ha preparado para su boda con la actriz estadounidense Meghan Markle el próximo mayo.

Cuando se le preguntó si se llevaba bien con el expresidente para invitarlo al evento, el príncipe se rió de la pregunta.

"Bueno, no sé nada de eso", dijo. "Todavía no hemos reunido las invitaciones o la lista de invitados, así que quién sabe si va a ser invitado o no. No quisiera arruinar esa sorpresa".