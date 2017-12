¿Dónde está el pernil? Los venezolanos también expresan sus críticas con memes

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA #CristianoRonaldoPorqueEresAsi

A post shared by Javier Romero (@javierhalamadrid) on Dec 27, 2017 at 8:31pm PST