Abidal: Messi nunca me dijo que no les enviara videos

Aclaración:Cuando envié el vídeo para animar al equipo leo messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi. 👋🏾👏🏾@elchiringuitotv @jpedrerol

— Eric Abidal (@EAbidalOfficial) January 11, 2018