Sitio web publica historia sobre supuesto acoso sexual cometido por el actor Aziz Ansari, pero recibe críticas

(CNNMoney) - En medio del debate del encuentro sexual de una mujer anónima con el actor de la serie "Master of None", Aziz Ansari, los editores de Babe.net que publicaron la historia, permanecen callados.

El sitio web no era muy conocido antes de la historia de Ansari, pero ahora está ganando mucha atención, sobre todo críticas y comentarios desdeñosos.

Joshi Herrmann, editor en jefe de la empresa matriz Tab Media, dice que los editores no tienen ningún arrepentimiento de haber publicado la historia. "La publicaríamos otra vez mañana", le dijo a CNNMoney este lunes.

"Es de interés periodístico por lo que es y lo que ha dicho en su rutina de monólogo, por lo que ha escrito en su libro, por lo que ha proclamado en la televisión", dijo Herrmann. "El reporte de ella señala una tensión entre esas cosas y la manera en la que, según ella, la trató en privado".

A la mujer de 23 años, identificada como "Grace" en la historia, le dieron un estatus de anónimo en Babe. CNN no conoce su identidad.

En la historia, ella relata una cita incómoda con el actor de 34 años, estrella del programa de Netflix "Masters of None". Ella aseguró que en varias oportunidades fue presionada para tener sexo y al final se "sintió violada" por su comportamiento. Ella dijo haber tenido sexo oral con Ansari, pero no relaciones sexuales.

Después, "me debatí si esta fue una experiencia sexual rara o un asalto sexual", dijo ella, y luego concluyó que se trató de un asalto sexual, según le dijo a Babe.

Por su parte, Ansari dijo en un comunicado que la actividad sexual fue "completamente consensual". Él confirmó que le había enviado un mensaje de texto a "'Grace" después de la cita.

"Fue cierto que todo parecía estar bien para mí, así que cuando escuché que para ella no fue así, me sorprendí y preocupé", dijo él. En los textos revisados por Babe, él le escribió a "Grace" que "claramente leí mal las cosas en el momento y realmente lo lamento".

Cuando la historia salió a la luz este domingo, tanto la mujer anónima como el sitio web fueron criticados.

La presentadora de HLN TV, Ashleigh Banfield, leyó una carta abierta que le escribió a la mujer en su programa del lunes.

"Según tu propia descripción, esto no fue una violación, ni fue acoso sexual. Su encuentro sexual fue 'desagradable' en el mejor de los casos", dijo Banfield. "Eso no te hizo ir a la Policía. No afectó tu lugar de trabajo ni tu capacidad para conseguir un trabajo. Entonces, ¿cuál es exactamente tu queja? ¿Que tuviste una mala cita con Aziz Ansari?"

Dirigiéndose a "Grace:, Banfield agregó, "Lo que has hecho es horrible. Fuiste a la prensa con una historia sobre una mala cita y potencialmente destruiste la carrera de este hombre".

Las circunstancias alrededor de la historia permanecen sin aclarar. Herrmann dijo que Babe.net "supo de esta historia a través de redes personales y luego habló con diferentes personas antes de ir a la fuente. Nuestra reportera Katie Way se acercó a ella, no al contrario".

Él dijo que la mujer acordó hablar porque confiaba en Way —pudo haber ayudado que la reportera y la fuente tienen la misma edad— y "por la aparición de Ansari en los Globo de Oro con un pin de la iniciativa Times Up", el poderoso mensaje contra el acoso sexual, la intimidación y el abuso en los lugares de trabajo.

Way habló sobre el caso en en "CBS This Morning" este lunes y respondió implícitamente a algunas de las críticas.

"Solo porque algo es normal, no significa que está bien", dijo Way. "Solo porque algo ocurra mucho no significa que debe pasar".

La feminista Jessica Valenti dio un punto de vista similar este lunes. "Nuestros estándares de comportamiento sexual inapropiado deben ser más de lo que es legal o ilegal, necesitan ser sobre lo que está bien", tuiteó Valenti.

"Estoy segura de que vamos a escuchar muchas historias en los próximos meses sobre acciones que no fueron contrarias a la ley, o que no justifiquen repercusiones. Eso no significa que las mujeres no fueron lastimadas, o que esas historias no valgan la pena discutirlas".

Herrmann dijo que Babe decidió publicar la historia como un reportaje no como una historia en primera persona, porque "queríamos dejar en claro que informamos sobre todo esto, que habíamos leído los mensajes de texto en el teléfono y en los teléfonos de sus amigos, que hablamos con las primeras personas a las que ella les contó la noche del incidente y al día siguiente y verificamos su número".

Herrmann dijo que el sitio web inicialmente no tuvo respuesta cuando escribió a los representantes para pedir un comentario antes de publicar la historia. "Luego le escribimos a él directamente al número que él usó para disculparse con 'Grace', y sus representantes se contactaron", dijo él. "No nos enviaron una declaración antes de nuestra fecha límite, así que nos fuimos sin ello".

A la fecha, dice él, 2,5 millones de personas han leído la historia sobre Ansari, todo un récord para el sitio web de Babe.