El caso de Trump y la actriz porno: ¿por qué no despierta más interés?

(CNN) – El abogado personal de Donald Trump creó una compañía privada justo antes de las elecciones de 2016 para pagar 130.000 dólares a cambio del silencio de una estrella porno sobre su presunta relación en 2006 con el ahora presidente de Estados Unidos, según The Wall Street Journal (WSJ).

Es una gran historia ¿no? Y sin embargo parece que no está moviendo mucho el interés del público.

¿Por qué?

La respuesta corta es: no lo sé.

La respuesta más larga es la misma, pero tengo algunas ideas.

La primera es que el WSJ es el único medio de comunicación convencional con este informe sobre el abogado de Trump, el pago y el acuerdo privado. (CNN no ha confirmado los detalles de forma independiente.)

Michael Cohen, el abogado de Trump ha negado cualquier relación entre Trump y Daniels. Puede haber cierto temor por parte de los medios y del público por sumergirse demasiado en una historia con dos versiones.

La segunda es que es un tema repulsivo. Una estrella porno, el presidente, apodos y detalles extraños de la entrevista de Daniels en la revista In Touch, incluido el presunto miedo del presidente a los tiburones. (Nota al pie: ese miedo tiene total y completo sentido para mí. Los tiburones son terribles.)

La tercera -y en mi opinión, la más probable- explicación es que el público estadounidense está algo acostumbrado a los informes sobre la conducta de Trump con las mujeres.

Recordemos que durante la campaña, más de una docena de mujeres alegaron que Trump se había comportado inapropiadamente con ellas a lo largo de los años.

Al igual que una grabación en la que se escucha a Trump insistiendo en que puede hacer lo que quiere con las mujeres porque es rico y poderoso. Trump calificó a la cinta como una conversación privada e insistió en que todas las mujeres que hacen acusaciones contra él son mentirosas.

Entonces, él ganó. Y cada vez que surgían mujeres que hacían acusaciones contra él, sus ayudantes y abogados les han restado importancia, alegando que son noticias que sus votantes no creen o no les importa.

"El presidente ha abordado estas acusaciones directamente y negado todos los señalamientos ", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en diciembre.

"Y esto tuvo lugar mucho antes de que fuera elegido presidente. Y el pueblo de este país, en unas elecciones decisivas, apoyó al presidente Trump, y sentimos que estas acusaciones han sido respondidas a través de ese proceso".

Esa afirmación no es del todo cierta, según las encuestas de salida, el 50% de los votantes de 2016 dijeron que el comportamiento de Trump con las mujeres les molestaba "mucho", pero el hecho es que esta afirmación de Daniels es más de lo mismo para muchos. La reacción parece ser algo así como: "Claro, hay otra acusación de que Trump se portó mal. ¿Qué más hay de nuevo?"

Si bien entiendo esa indiferencia, creo que esta historia merece más que eso. Después de todo, el WSJ no es exactamente un medio no confiable ni propenso a exagerar las cosas y su informe deja muy en claro que Cohen creó una empresa ficticia para compensar a Daniels con 130.000 dólares justo antes de las elecciones.

A menos que me lo haya perdido, Cohen no ha negado ninguno de esos dos hechos (la relación entre Trump y Daniels), entonces, si Cohen insiste que la relación Trump-Daniels es un mito, me parece que aún debe una explicación de por qué formó la compañía, por qué lo hizo en Delaware (un estado conocido por sus débiles leyes sobre transparencia corporativa) y lo más importante, por qué se hizo un pago de 130.000 dólares a Daniels.

Ya sea que ames u odies a Trump, es difícil argumentar que un pago de seis cifras sin explicación de su abogado personal a una estrella porno en el período previo a las elecciones no requiere mayor atención - y más respuestas - que las que tenemos actualmente.