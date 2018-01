Casey Affleck no entregará el premio Oscar a mejor actriz… ni estará en la ceremonia

(CNN) – El actor Casey Affleck no presentará el premio a la mejor actriz durante la ceremonia de los Oscar de este año.

La Academia tiene como tradición que el ganador a mejor actor del año anterior presente el Oscar a la mejor actriz. Affleck se llevó el premio en 2017 por su papel en la película Manchester By the Sea.

Los representantes de Affleck le confirmaron a CNN que él no asistirá este año a la ceremonia de los Oscar, que se llevarán a cabo el 4 de marzo. Su representante no proporcionó ningún detalle acerca del motivo por el que Affleck no irá. La revista Deadline fue la primera en reportar la ausencia del actor.

La decisión de Affleck se produce en medio de un movimiento contra el acoso sexual que ha sacudido a Hollywood y a otras industrias.

Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Matt Lauer, Louis C.K. y Charlie Rose se encuentran entre los hombres que perdieron sus empleos, tras denuncias de acoso y agresión sexual.

Louis C.K. reconoció que las acusaciones en su contra son ciertas, pero Weinstein, Spacey, Lauer y Rose han negado algunas o todos los señalamientos, o han dicho que no recuerdan los supuestos encuentros.

CNN le preguntó a la Academia sobre las circunstancias que rodearon el anuncio de que Affleck no presentaría el premio. Un portavoz respondió: “Apreciamos la decisión de mantener la atención en el espectáculo y en el gran trabajo de este año”.

El portavoz, sin embargo, no dio más detalles sobre cómo Affleck podría distraer la atención de la ceremonia de los Oscar.

En 2010, dos mujeres que trabajaron con Affleck en la película I'm Still Here lo demandaron por acoso sexual. Los dos casos se resolvieron fuera del tribunal por montos no divulgados. En 2016, los detalles de dichas demandas surgieron durante su campaña de temporada de premios y Affleck le dijo al diario New York Times, a través de un correo electrónico en ese momento: “Eso se resolvió para satisfacción de todos. Yo estaba herido y molesto. Estoy seguro de que todos también lo estaban, pero ya lo superé. Fue una situación desafortunada, principalmente para los espectadores inocentes de las familias de los involucrados”.