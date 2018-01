Toys "R" Us cerrará estas 182 tiendas en todo Estados Unidos

(CNN Money) - Toys "R" Us, la famosa cadena de tiendas de juguetes e implementos para bebés y niños, anunció este miércoles que cerraría más de 180 locales en todo Estados Unidos.

Los cierres, que comienzan el próximo mes y deberían estar listos en abril, son parte de un plan de bancarrota para el minorista en crisis. La compañía Toys "R" Us tiene una deuda de más de 5.000 millones de dólares.

LEE: Muñeca que hace pipí causa polémica en Paraguay; críticos dicen que “promueve la ideología de género”

¿Tienes cerca una tienda Toys "R" Us (o la tienda hermana Babies "R" Us) entre las que serán cerradas?

A continuación se muestra una lista de cada tienda que cierra un total de 182, ordenadas por estado y ciudad:

Alabama (2)

Tuscaloosa (Toys "R" Us)

Birmingham (tienda compartida)

Arizona (6)

Yuma (Toys "R" Us)

Paradise Valley (Toys "R" Us)

Scottsdale (Toys "R" Us)

Scottsdale (Babies "R" Us)

Tuscon (Babies "R" Us)

Mesa (Babies "R" Us)

Arkansas (2)

Little Rock (Babies "R" Us)

Fort Smith (Toys "R" Us)

California (27)

Indio (tienda compartida)

Simi Valley (Babies "R" Us)

Santa Clarita (Babies "R" Us)

Covina (tienda compartida)

Puenta Hills (tienda compartida)

Brea (Babies "R" Us)

Westminster (Babies "R" Us)

Torrance (Babies "R" Us)

Riverside (tienda compartida)

Corona (tienda compartida)

Mission Bay (Toys "R" Us)

Mira Mesa (Babies "R" Us)

Vista (Babies "R" Us)

Yuba City (Toys "R" Us)

Folsom (Babies "R" Us)

Pinole (Babies "R" Us)

Pittsburgh (Toys "R" Us)

San Rafael (tienda compartida)

Brentwood (Babies "R" Us)

Fairfield (Babies "R" Us)

Emeryville (tienda compartida)

San Jose (tienda compartida)

San Jose (Babies "R" Us)

Fresno (Toys "R" Us)

Union City (Babies "R" Us)

Stockton (Babies "R" Us)

Santa Ana (Toys "R" Us)

Colorado (1)

Aurora (tienda compartida)

Connecticut (4)

North Haven (tienda compartida)

Waterbury (tienda compartida)

Newington (Toys "R" Us)

Manchester (Babies "R" Us)

Florida (12)

Tallahassee(tienda compartida)

St. Petersburg (Toys "R" Us)

Tampa (Babies "R" Us)

Orange Park (Babies "R" Us)

Altamonte Spring (Babies "R" Us)

Boca Raton (Babies "R" Us)

Port St. Lucie (Babies "R" Us)

Royal Palm Beach (tienda compartida)

Kissimmee (Babies "R" Us)

Kissimmee (Toys "R" Us)

Coral Springs (tienda compartida)

Miami (Toys "R" Us Express)

Georgia (8)

Alpharetta (Babies "R" Us)

Dunwoody (Babies "R" Us)

Douglasville (Babies "R" Us)

Conyers (Babies "R" Us)

Newnan (Babies "R" Us)

Fayetteville (tienda compartida)

Albany (Toys "R" Us)

Smyrna (tienda compartida)

Hawaii (1)

Kahului (Toys "R" Us Express)

Illinois (8)

Highland Park (Toys "R" Us)

Schaumburg (Babies "R" Us)

Vernon Hills (Babies "R" Us)

Matteson (Toys "R" Us)

Bricktown (Babies "R" Us)

Burbank (Babies "R" Us)

Niles (Babies "R" Us)

Naperville (Babies "R" Us)

Indiana (3)

Indianapolis (Babies "R" Us)

Greenwood (Babies "R" Us)

Michigan City (Toys "R" Us Express)

Iowa (2)

Des Moines (Toys "R" Us)

Des Moines (Babies "R" Us)

Kansas (2)

Witchita (Babies "R" Us)

Overland Park (Babies "R" Us)

Kentucky (3)

Simpsonville (Toys "R" Us outlet store)

Lexington (Babies "R" Us)

St. Mathews (Toys "R" Us)

Louisiana (1)

Slidell (Toys "R" Us)

Maine (2)

Portland (Babies "R" Us)

Bangor (Toys "R" Us)

Maryland (1)

Clinton (Toys "R" Us)

Massachusetts (6)

Millbury (Babies "R" Us)

Holyoke (Babies "R" Us)

Bellingham (Toys "R" Us)

Northborough (tienda compartida)

Dedham (tienda compartida)

Framingham (Babies "R" Us)

Michigan (6)

Muskegon (Toys "R" Us)

Traverse City (Toys "R" Us)

Lansing (Babies "R" Us)

Grand Rapids (Babies "R" Us)

Ann Arbor (Babies "R" Us)

Ann Arbor (Toys "R" US)

Minnesota (4)

Minnetonka (tienda compartida)

Blaine (tienda compartida)

Woodbury (Babies "R" Us)

Richfield (Babies "R" Us)

Mississippi (2)

Meridian (Toys "R" Us)

Pearl (Toys "R" Us outlet store)

Missouri (4)

Cape Girardeau (Toys "R" Us)

Bridgeton (Babies "R" Us)

Chesterfield (Babies "R" Us)

Columbia (Toys "R" Us)

Nebraska (1)

Omaha (Babies "R" Us)

Nevada (2)

Las Vegas (Babies "R" Us)

Spring Valley (Babies "R" Us)

New Hampshire (1)

Nashua (Babies "R" Us)

New Jersey (12)

Wayne (Toys "R" Us)

Paramus (Babies "R" Us)

East Hanover (Babies "R" Us)

Elizabeth (tienda compartida)

Bridgewater (Babies "R" Us)

Union (Babies "R" Us)

North Brunswick (Babies "R" Us)

Burlington (Toys "R" Us)

Cherry Hill (Babies "R" Us)

Phillipsburg (tienda compartida)

Mt. Olive (Babies "R" Us)

Eatontown (Toys "R" Us)

New Mexico (1)

Albuquerque (Babies "R" Us)

New York (14)

Middle Village (tienda compartida)

Westbury (Babies "R" Us)

College Point (Babies "R" Us)

New York City (Babies "R" Us)

Sayville (Babies "R" Us)

Massapequa (Babies "R" Us)

Kingston (Toys "R" Us)

Glens Falls (Toys "R" Us)

Latham (Babies "R" Us)

Greece (Toys "R" Us)

Henrietta (Babies "R" Us)

Amherst (Babies "R" Us)

Commack (tienda compartida)

Yonkers (Babies "R" Us)

North Carolina (3)

Durham (Babies "R" Us)

Durham (Toys "R" Us)

Asheville (Babies "R" Us)

Ohio (4)

Western Hills (Toys "R" Us)

Dayton (Babies "R" Us)

Mentor (Babies "R" Us)

Dublin(Babies "R" Us)

Oklahoma (2)

Oklahoma City (Toys "R" Us)

Norman (Toys "R" Us)

Pennsylvania (9)

Erie (Babies "R" Us)

Dover (Toys "R" Us)

Horsham (tienda compartida)

Williamsport (Toys "R" Us)

Exton (Babies "R" Us)

Ross Park Mall (Toys "R" Us)

Washington (Toys "R" Us)

Beaver Valley (Toys "R" Us)

Monroeville (Babies "R" Us)

Puerto Rico (2)

Carolina (tienda compartida)

Hatillo (tienda compartida)

Rhode Island (1)

Warwick (Babies "R" Us)

South Carolina (2)

Columbia (Babies "R" Us)

N. Charleston (Babies "R" Us)

South Dakota (1)

Rapid City (Toys "R" Us)

Tennessee (2)

Memphis (tienda compartida)

Nashville (Babies "R" Us)

Texas (8)

West El Paso (Toys "R" Us)

Katy (tienda compartida)

Allen (tienda compartida)

Irving (tienda compartida)

Lewisville (Babies "R" Us)

Dallas (tienda compartida)

Hurst (Babies "R" Us)

Hulen (Babies "R" Us)

Robstown (Toys "R" Us Express)

Utah (2)

Ogden (Babies "R" Us)

Midvale (Babies "R" Us)

Virginia (2)

Potomac Mills (Babies "R" Us)

Newport News(Babies "R" Us)

Washington (3)

Silverdale (Toys "R" Us)

Everett (Toys "R" Us)

Spokane (Babies "R" Us)

Wisconsin (2)

Brookfield (Babies "R" Us)

Madison (Babies "R" Us)