(CNN) - El líder opositor ruso Alexei Navalny fue detenido por la policía en Moscú, dice un mensaje en su cuenta de Twitter el domingo.

"Me detuvieron. Eso no importa. Vengan a Tverskaya. No vayan por mí, es por ustedes y por su futuro", dice el tuit.

Su detención llega en medio de protestas llamando a un boicot de las próximas elecciones presidenciales en Rusia.